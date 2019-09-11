30.12.2020 в 13:39
Меню
Свежий номер Законы Подписка Журнал «РФ сегодня»

Медики назвали продукты, помогающие очистить печень от токсинов

Медики назвали продукты, помогающие очистить печень от токсинов

фото: pixabay.com

Специалисты по питанию составили список продуктов, которые способствуют очищению печени от токсинов. В перечень вошли яблоки, свёкла и авокадо, сообщает Inforeactor.

В яблоках содержатся флавоноиды, которые помогают бороться с воспалительными процессами. Помимо этого, в плодах есть клетчатка и пептиды, способствующие очищению организма.

Свёкла защищает желчные протоки от воздействия токсинов. Авокадо помогает предотвратить повреждение печени токсичным галактозамином.

Чай снижает риск заболеть раком и циррозом печени, заявили учёные

Содержащиеся в чесноке соединения серы помогают усилить фильтрующую способность печени. В нём также содержатся полезные для железы аллицин и селен.

Употребление в пищу куркумы способствует регенерации клеток печени и увеличивает естественную выработку желчи.

Кинза оказывает общеоздоровительный эффект, содержащиеся в ней вещества помогают выводу тяжёлых металлов из организма.

Читайте также:

• Учёные: красное мясо провоцирует опасные болезни печени • Медики назвали продукты, помогающие очистить сосуды от холестерина

Главный помощник в борьбе за оздоровление печени — чистая питьевая вода. Она выводит из организма все токсины, которые проходят через печень. Питьё теплой воды с лимоном стимулирует выработку ферментов печени и ускоряет процесс очищения печени.

Автор: Екатерина Слюсаренко

Просмотров 10760

11.09.2019 12:47

Пример



Интересное за неделю

1 Переболевшие COVID-19 назвали неожиданное последствие инфекции

2 В Департаменте образования Москвы назвали сроки окончания дистанционного обучения

3 Четыре вопроса про закон о дистанционном обучении

4 Набиуллина рассказала о будущем российских пенсионеров

5 Учёный: количество потребляемого белка влияет на выработку антител к COVID-19

6 Под знаком воды и коронавируса

Главное сегодня

Законы, вступающие в силу в январе. Часть первая

Главные законы 2020 года: социальная сфера

Что будет со спиртным в 2021 году

Популярно в соцсетях