Медики назвали продукты, помогающие очистить печень от токсинов фото: pixabay.com Специалисты по питанию составили список продуктов, которые способствуют очищению печени от токсинов. В перечень вошли яблоки, свёкла и авокадо, сообщает Inforeactor. В яблоках содержатся флавоноиды, которые помогают бороться с воспалительными процессами. Помимо этого, в плодах есть клетчатка и пептиды, способствующие очищению организма. Свёкла защищает желчные протоки от воздействия токсинов. Авокадо помогает предотвратить повреждение печени токсичным галактозамином. Чай снижает риск заболеть раком и циррозом печени, заявили учёные Содержащиеся в чесноке соединения серы помогают усилить фильтрующую способность печени. В нём также содержатся полезные для железы аллицин и селен. Употребление в пищу куркумы способствует регенерации клеток печени и увеличивает естественную выработку желчи. Кинза оказывает общеоздоровительный эффект, содержащиеся в ней вещества помогают выводу тяжёлых металлов из организма. Читайте также: • Учёные: красное мясо провоцирует опасные болезни печени • Медики назвали продукты, помогающие очистить сосуды от холестерина Главный помощник в борьбе за оздоровление печени — чистая питьевая вода. Она выводит из организма все токсины, которые проходят через печень. Питьё теплой воды с лимоном стимулирует выработку ферментов печени и ускоряет процесс очищения печени. Автор: Екатерина Слюсаренко 10760 10760 11.09.2019 12:47