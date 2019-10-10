Медики назвали продукты, помогающие очистить сосуды от холестерина
Тема: Выбор читателей
фото: pixabay.com
Иностранные учёные назвали продукты, которые помогают сохранить нормальное состояние стенок сосудов и очистить их от холестериновых бляшек, сообщает Inforeactor.
Сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы помогает пища, богатая L-аргинином. Он снижает количество жира в организме и способствует наращиванию мышечной массы. Аргинин содержится в мясе курицы и индейки.
Кроме того, «прочистить» сосуды поможет чеснок и гранатовый сок. Воздействие вредных химических веществ снижает капуста кимчи.
В куркуме, по данным исследователей, содержится полезный для здоровья полифенол — куркумин, который помогает предотвратить закупорку сосудов.
Помимо этого, в рацион рекомендуется включить семена кунжута. Содержащиеся в них вещества препятствуют развитию атеросклеротических поражений.
А диетологи порекомендовали сладости, которые не вредят фигуре: фрукты, ягоды, сухофрукты, цукаты, горький шоколад и зефир.