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Медики назвали продукты, помогающие очистить сосуды от холестерина

Тема: Выбор читателей

Медики назвали продукты, помогающие очистить сосуды от холестерина

фото: pixabay.com

Иностранные учёные назвали продукты, которые помогают сохранить нормальное состояние стенок сосудов и очистить их от холестериновых бляшек, сообщает Inforeactor.

Сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы помогает пища, богатая L-аргинином. Он снижает количество жира в организме и способствует наращиванию мышечной массы. Аргинин содержится в мясе курицы и индейки.

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Также на сосуды благоприятно влияют витамины группы B, в частности, В6, В9, В12. Эти витамины в достаточном количестве есть в лососе, шпинате, капусте, зелени, репе и бобовых.

Кроме того, «прочистить» сосуды поможет чеснок и гранатовый сок. Воздействие вредных химических веществ снижает капуста кимчи.

В куркуме, по данным исследователей, содержится полезный для здоровья полифенол — куркумин, который помогает предотвратить закупорку сосудов.

Помимо этого, в рацион рекомендуется включить семена кунжута. Содержащиеся в них вещества препятствуют развитию атеросклеротических поражений.

А диетологи порекомендовали сладости, которые не вредят фигуре: фрукты, ягоды, сухофрукты, цукаты, горький шоколад и зефир. 

Автор: Екатерина Слюсаренко

Просмотров 168309

10.10.2019 12:47

Пример



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