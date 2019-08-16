День малинового варенья

С 2015 года 16 августа принято считать официальным Днём малинового варенья. Праздник появился благодаря популярному кулинарному интернет-сообществу, которое решило возобновить старую славянскую традицию.

В древние времена на Руси было принято отмечать День почитания малины — Малинник, как раз в середине августа. В те времена славили не столько малиновое варенье, сколько саму ягоду, являвшуюся одним из символов плодородия Русской земли.

Малину ценили во все времена за её вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии как начинка для пирогов или ингредиент компота. Её заготавливают впрок самыми разными способами — сушат, замораживают, варят компоты и варенья.

Малиновое варенье богато полезными веществами и может принести много пользы. Во-первых, в нём есть натуральная салициловая кислота — основная составляющая большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств, витамины группы А и Е, много меди и железа, а ещё, в отличие от современных лекарств, варенье не провоцирует гастрит и язву желудка.

Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, кроме разве что берёзы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может, именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит как: «Не жизнь, а малина!».

Кстати, на сегодняшний день Россия является лидером по выращиванию малины на мировом рынке.

Классический рецепт малинового варенья:

Что нужно: 1 кг ягод малины, 1 кг сахара.

Как приготовить: Малину перебрать, промыть и аккуратно удалить чашелистики. Нужно стараться, чтобы ягоды оставались целыми.

Выложить малину в емкость для варки и засыпать сахаром. Убрать в холодильник (или темное прохладное место) на 8-10 часов.

Засахаренную малину поставить на огонь, довести до кипения и варить на слабом огне 20 минут.

Готовое малиновое варенье хранят в холодильнике или в прохладном темном месте.