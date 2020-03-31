Кофе и чай могут быть вредными при простуде и ОРВИ

Чай и кофе могут замедлить процесс выздоровления человека от простуды или гриппа из-за обилия кофеина. Об этом в эфире Радио Sputnik рассказала эксперт Ольга Кашубина.

«В простудном состоянии я бы рекомендовала пить что-то отличное от кофе или чая. При температуре стоит пить воду, компот, морс или что-то другое. Это должен быть напиток, который не содержит кофеина, чтобы после него вы могли благополучно поспать. Сон — лучшее лекарство от простуды среди общедоступных и бесплатных», — рассказал специалист.

Кроме состава напитка, важна еще его температура. Пить что-то обжигающее совсем необязательно, считает Ольга Кашубина. «Если больше нравится горячее, такие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны. От них вам может захотеться спать, если мучаетесь от температуры и плохого самочувствия, это может быть то, что вам нужно», - пояснила Кашубина.

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Она напомнила, что напитки сами по себе не могут излечить болезнь, а лишь ускорить или замедлить выздоровление. Подобрать подходящее лечение заболевшему поможет лишь врач.