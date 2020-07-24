Когда появилась первая популярная марка растворимого кофе

Днём рождения растворимого кофе считается 24 июля 1938 года, когда на конвейер было поставлено его массовое производство. Но история растворимого кофе началась несколько раньше.

Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго.

Пять лет спустя, в 1906 году, английский химик Джордж Констант Луис Вашингтон, который жил в Гватемале и был почитателем заварного кофе, обратил внимание на порошковый налет, оседавший на стенках его серебряной турки. После серии экспериментов он создал первое производство растворимого кофе, и в 1909 году на полках продовольственных магазинов появился новый товар — первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе «Red E Coffee». А фирма-производитель стала одним из главных поставщиков кофе для армии США в годы Первой мировой войны. Легкость приготовления горячего бодрящего напитка в полевых условиях быстро оценили американские солдаты. Однако, этот кофе имел не самое лучшее качество и вкус, поэтому «не прижился».

Настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах компании «Nestle» и бразильских производителей кофе, которые решали проблему излишков кофейного зерна. После сушки и первичной обработки тонны запасов пропадали из-за неправильной технологии переработки и хранения. Специалист Макс Моргенталер несколько лет работал над решением этой задачи, и в 1938 году ему удалось создать растворимый порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и при этом долго хранился.

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24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка. Сначала такой кофе стал обязательным в рационе американских солдат, снова в условиях войны — уже Второй мировой. После её завершения бывшие солдаты не распрощались с привычкой пить такой кофе, что сделало его востребованным в США, а затем продукт стал завоевывать большую популярность и в других странах мира. Так дату 24 июля и стали считать днём рождения растворимого кофе.

Растворимый кофе выпускают трёх видов в зависимости от технологии производства: порошковый (спрей), гранулированный (агломерат) и сублимированный («фриз-драйд»). Для изготовления обычно используют зёрна сорта Робуста или Арабика.

Популярность растворимого кофе во всём мире очень высока, хотя доля его потребления по сравнению с заварным зависит от «кофейной» культуры разных стран.

По данным европейской ассоциации производителей кофе, в скандинавских странах более 70% населения пьют только заварной кофе, не отстают от них и немцы, а основными потребителями всех видов растворимого кофе во всем мире являются бразильцы. Наши соотечественники также любят этот продукт и пьют его больше, даже чем американцы.

И хотя уже много лет идут споры о достоинствах и недостатках растворимого кофе, но его потребление с каждым годом растёт. И в этом есть свой плюс не только для производителей, но и для покупателей. Вместе с ростом спроса растет и конкуренция, а значит, каждая кофейная компания старается выпустить продукт все качественнее и вкуснее.