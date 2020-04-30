29.12.2020 в 10:13
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Назван самый полезный способ приготовления кофе

Назван самый полезный способ приготовления кофе

Фото: pixabay.com

Почитателям кофе стоит задуматься, как его готовить, чтобы не навредить организму. Рецептами в интервью Радио Sputnik поделилась руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева.

«Для меня, как для врача в прошлом, польза — это то, что приносит и удовольствие, и дополнительные бонусы. По данным современных исследований, кофе, который пропускают через бумажный фильтр, более полезен», — рассказала эксперт.

По её словам, такой фильтр задерживает вредные вещества, способствующие повышению холестерина или развитию атеросклероза, поэтому чёрный кофе рекомендуется готовить капельными способами с помощью бумажного фильтра.

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Что касается кофе с молоком, то главное — не превращать его в полноценный десерт. Конечно, есть соблазн добавить в чашку сахар, сироп или жирные сливки вместо молока. Да, раз в неделю можно себе позволить подобное калорийное удовольствие. Но если чаще — через какое-то время набранные килограммы дадут о себе знать.

Автор: Залина Бут

Просмотров 1452

30.04.2020 15:33

Пример



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