Психологи рассказали, как быстро поднять себе настроение

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Учёные назвали способ, который позволит улучшить настроение всего за 12 минут. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Journal of Happiness Studies.

По данным психологов, в моменты грусти не стоит сосредотачиваться на себе и думать о том, чем бы заесть или залить свою хандру. Справиться с плохим настроением помогут другие способы.

Найти самый простой способ быстро поднять настроение позволили исследования, в которых принимали участие группы студентов. Для этого исследователи из Университета Айовы провели эксперимент с участием 496 студентов, на которых они опробовали три метода, нацеленные на снижение чувства тревоги и улучшение настроения. Молодых людей попросили прогуляться по зданию в течение 12 минут, выполняя один из нижеприведенных способов.

Выяснилось, что быстро улучшить настроение помог способ, который называется «Милосердие». Он предполагает пожелание добра другому человеку. Так, необходимо смотреть на людей, которых встречаете по пути, и думать про себя: «Я хочу, чтобы этот человек был счастлив».

По словам профессора психологии Дугласа Джентиле, добрые пожелания другим людям позволяют снизить беспокойство и наполняют радостью, а также дарят чувство социальной связи.

Психологи рекомендуют! 7 способов поднять себе настроение:

1. Чаще улыбайтесь. Один из самых простых способов, но он реально работает. Попробуйте.

2. Приготовьте вкусный кофе или чай. Хороший способ поднять себе настроение — приготовить свой любимый напиток, который вам кажется самым лучшим и самым вкусным.

3. Прогулки на свежем воздухе. Этот способ является одним из самых действенных для лечения хандры и грусти.

4. Физическая активность. Является продолжением предыдущего. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые являются лучшей защитой организма в стрессовых ситуациях.

5. Маленькие желания. Всегда есть такие желания, которые можно легко исполнить. Например побаловать себя чем-то вкусным или приобрести ненужную безделицу просто так. А может быть вы хотели покрасить волосы в розовый цвет или навестить старых друзей.

6. Добрые дела. Как правило, если вам удастся поднять настроение кому-нибудь, то частичка их радости перейдет и к вам. Поэтому радуйте по возможности близких, знакомых и просто случайных людей.

7. Простые цели. Если задуманное долго не решается, то может быть стоит поставить перед собой простые цели, которые запросто можно решить. Например разобрать гардероб, научиться готовить необычное блюдо, делать каждое утро гимнастику.