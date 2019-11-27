Учёные: потребление кофе обеспечивает профилактику от болезней сердца

Употребление до четырех чашек кофе ежедневно снижает проявления метаболического синдрома, как установили исследователи. Об этом пишет «Собеседник».

От болезней сердца и сосудов на нашей планете страдает более миллиарда человек. Учёные из Institute for Scientific Information on Coffee подчеркивают потенциальную роль кофе в деле уменьшения опасности развития метаболического синдрома, который, в свою очередь, повышает риск сердечно-сосудистых проблем, включая болезни коронарных артерий и инсульты.

По мнению авторов исследования, содержащиеся в кофе полифенолы играют самую значительную положительную роль, и это особенно касается феноловых кислот и флавоноидов. Умеренное употребление кофе связано с уменьшением опасности рака, смертности по всем причинам и диабета второго типа.

Читайте также:

• Учёные определили истинную причину любви к кофе • Психологи объяснили, как кофе влияет на принятие решения

В ходе одного из исследований с участием 22 тысяч человек оценивалось воздействие кофе с кофеином и без. Исследование показало, что умеренное употребление кофе в пределах одной-четырех чашек в день уменьшает риск метаболического синдрома, а вот более значительные дозы этого напитка данного эффекта не дают. Это касалось всех типов кофе, пациентов-мужчин и женщин и представителей всех возрастов.