Кто придумал растворимый кофе?

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Днём рождения растворимого кофе считается 24 июля 1938 года, когда на конвейер было поставлено его массовое производство. Однако первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал американский химик японского происхождения Сатори Като в 1901 году в Чикаго.

Учёный изобрёл технологию производства растворимого чая, после чего таким же способом сделал растворимый кофе. А ещё через пять лет учёный из Великобритании Джордж Констант Вашингтон наладил технологию по производству растворимого кофе и впервые в истории выпустил напиток под маркой с названием «Red E Coffee».

В тридцатые годы ХХ века швейцарский химик Макс Моргенталер из компании «Nestle», создал «кофейный кубик», который сохранял все свойства кофейных зёрен и выдерживал длительное хранение. Чтобы получить напиток, достаточно было добавить воды. Продукт имел большой успех среди солдат во время Второй мировой войны. Именно сотрудничество «Nestle» и бразильских производителей кофе принесли настоящую известность этому растворимому порошку.

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24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка, ставшей впоследствии первой популярной маркой растворимого кофе — «Nescafe». А производные названия бренда до сегодняшнего дня остаются именами нарицательными.