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Сбор мёда в России можно начинать уже с конца мая. Но опытные пчеловоды делают это позже — с июля по август. Считается, что мёд, собранный 14 августа, в Медовый спас, может излечить от всех болезней. Однако это вряд ли произойдёт, если приобрести некачественный продукт. «Парламентская газета» выяснила, как выбрать правильный мёд?

Пчёлы любят жаркое лето

Начало сбора меда зависит только от климатической зоны, в которой находится пасека. В южных регионах мёд начинают добывать раньше. При первом сборе мёда обращают внимание на цветение деревьев. Если зацвели ивы или акации, есть вероятность, что пчёлы уже сделали мёд.

Майский сбор возможен только в тёплых условиях и при малом количестве дождей. Если осадков будет слишком много, пчёлы просто не смогут собрать пыльцу. Если же лето выйдет дождливым в целом, производство мёда может вовсе сильно сократиться. Так произошло в 2017 году.

Свежий мёд собирают в сезон до четырёх раз — в мае, в конце июня, в середине июля и в августе. Первым появляется мёд с жёлтой акации. Он имеет тонкий аромат и богат витамином А. Считается, что он не вызывает аллергии и поэтому годится для детского питания и для диабетиков. К концу июня начинают продавать донниковый мёд, в середине лета собирают липовый мёд, а в августе гречишный и рапсовый. Августовский мёд собирают с первых дней и до конца месяца. А вот добывать мёд в сентябре нельзя: в этот период семейство пчёл готовится к зимовке.

Целебной силой обладает только зрелый мёд, выдержанный в гнезде пчёл не менее недели. После сбора его сцеживают, а затем выдерживают в тёплом сухом и хорошо проветриваемом помещении, чтобы из него испарилась лишняя влага. В нормальном мёде 18-21 процент воды. Чем он гуще, тем лучше по качеству.

Августовский мёд собирают с первых дней и до конца месяца. А вот добывать мёд в сентябре нельзя: в этот период семейство пчёл готовится к зимовке. Фото: pixabay.com

Свежий мёд — тягучий и прозрачный

«Первый и главный совет — мёд надо брать у добросовестного пчеловода», — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов . Он с ранних лет учился пчеловодству у деда и отца. Сейчас на пасеке Зюганова 30 семей пчёл.

У лидера КПРФ нет определённых пристрастий к какому-то одному сорту мёда. По его словам, гречишный мёд более терпкий, а майский — более нежный, поэтому его больше предпочитают девушки.

Геннадий Зюганов поделился с «Парламентской газетой» секретом о чудодейственном свойстве мёда: «Летом многих мучает аллергия и начинают глотать таблетки. Но если вы с 1 января будете утром и вечером принимать по одной чайной ложке мёда, то к цветению получите уникальную прививку».

Первый и главный совет — мёд надо брать у добросовестного пчеловода.

Если же его накручивать на ложку, он должен ложиться ровными складками. Фальшивый продукт, наоборот, быстро льётся с ложки или разлетается брызгами.

Мёд без запаха — поддельный. Очевидными признаками некачественного продукта также являются белая пенка и светлые прожилки.

Жидким качественный мёд бывает только в течение месяца после сбора. Исключение — сбор из акации и вереска. Все остальные сорта со временем кристаллизуются — вопреки расхожему мнению это естественный процесс.

Кстати, перекупщики часто подогревают мёд, чтобы выдать его за свежий и продать подороже, но при разогревании он теряет полезные свойства.

Свежий мёд тягучий и прозрачный. Он должен медленно стекать с ложки. Фото: pixabay.com

По словам пчеловода Николая Колдаева, мёд не имеет никаких ограничений по сроку хранения. «Мёд, обнаруженный в египетских пирамидах, за три тысячи лет не утратил своих пищевых качеств и пригоден к употреблению, — отметил он. — Скорость кристаллизации зависит от наличия в мёде глюкозы: чем её больше, тем быстрее процесс. Качество при этом абсолютно не меняется». Кстати, в советское время даже был запрет на реализацию жидкого мёда на колхозных рынках с первых чисел октября. Считалось, что к этому сроку все виды российского мёда уже должны закристаллизоваться.

Сорта мёда и качества

Подсолнечный — содержит рекордное количество глюкозы, полезен для сердечной мышцы и кровеносной системы в целом. Он укрепляет стенки сосудов, используется для лечения болезней мочеполовой системы, а также в борьбе с артритом и остеохондрозом.

— обладает противовоспалительным, жаропонижающим, болеутоляющим действием. Используется для лечения заболеваний ЖКТ, ускоряет регенерация тканей, является природным снотворным. Можно использовать больным сахарным диабетом.

Липовый — богат противомикробными веществами. Обладает отхаркивающим и противовоспалительным действием. Отличное средство для лечения заболеваний дыхательных путей: ангины, бронхита, астмы и туберкулёза. Полезен от ожогов и экземы, помогает при заболеваниях почек и цистите.

Гречишный — кладезь витаминов, белков, аминокислот. Его применяют при гриппе, ангине и простудных заболеваниях. Полезен при лечении гастрита и язвы, способствует повышению уровня гемоглобина, так как содержит повышенное количество железа.

— советуют при сердечно-сосудистых заболеваниях, аритмии, гипертонии и атеросклерозе. Обладает успокаивающими свойствами при бессоннице, головных болях, стрессах, синдроме хронической усталости. В короткие сроки восстанавливает силы и стимулирует лактацию, поэтому в старину им кормили рожениц и кормящих женщин.

Мёд с прополисом — Является эффективным средством при лечении простуды, ангины, гриппа. Обладает сильным противомикробным действием. Помогает при лечении болезней ротовой полости: стоматите, пародонтозе, гингивите.

Каштановый — содержит железо, марганец, медь, которые полезны для кровеносной системы. В народной медицине его используют при заболеваниях вен, сосудов и для профилактики образования тромбов. Рекомендуется для лечения болезней ЖКТ и для повышения аппетита у детей.