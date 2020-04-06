Врачи рекомендуют настойку прополиса для укрепления иммунитета

Для защиты от коронавируса все средства хороши, даже если речь идёт о методах народной медицины. Об этом Радио Sputnik рассказал кардиолог Владимир Хорошев.

Эксперт отметил, что иммунную систему человека укрепляет настойка прополиса. «Такая настойка великолепно действует на иммунную систему. Прополис стимулирует её деятельность и, тем самым, уменьшает подверженность человеческого организма заражению коронавирусом», — сказал кардиолог.

Приобрести настойку прополиса можно в готовом виде в аптеке либо сделать самостоятельно, разведя купленное у пасечников вещество медицинским спиртом или обычной водкой, рассказал Владимир Хорошев.

Врач подчеркнул, что настойка прополиса не лечит от вирусов и болезней, а только укрепляет иммунитет, что, в свою очередь, помогает организму в борьбе с разными недугами. Чтобы получить максимальный эффект от препарата, Хорошев рекомендовал изучить инструкцию и выяснить, какая доза и способ применения являются наиболее подходящими лично для вас.

Что представляет собой прополис?

Прополис — это особое смолистое вещество, которое пчелы используют для замазывания щелей, дезинфекции ячеек сот перед засовом яиц маткой, для изоляции посторонних предметов в улье.

Имеются задокументированные исследования, доказывающие лечебные свойства прополиса: противомикробные, противовоспалительные, кардиозащитные и другие.

В составе прополиса имеются практические все микроэлементы, которые необходимы человеку. Также прополис содержит витамины группы В, А, С, Е, Н и Р, незаменимые аминокислоты, флавоноиды и другие вещества.