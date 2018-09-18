Когда прошел первый конкурс красоты

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Конкурсы красоты проводили ещё в древности: в Греции, Китае и даже в Османской империи, когда выбирали в гареме самую красивую жену. У китайцев и инков были разработаны даже специальные правила выбора красавиц. На Руси долгое время невесту царю подбирали на своеобразном конкурсе красоты — смотре невест.

Первый же, близкий к современным конкурс прошёл 19 сентября 1888 году в Бельгии на фешенебельном курорте Спа. От претенденток на титул «королевы красоты» требовалось прислать фотографию с кратким рассказом о себе. Из 350 желающих судьи выбрали 21 финалистку.

По информации из газет того времени, конкурс проходил довольно скромно. «Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже». Все мужчины, присутствовавшие на конкурсе, были одеты во фраки, а женщины - в длинные платья.

Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре. Ей достался главный приз — пять тысяч франков.

Постепенно идею выбора красавиц переняли в других странах. В 1904 году самую красивую девушку выбрали во Франции, в 1909 году — в Берлине. В 1921 году состоялся первый конкурс «Мисс Америка».

В 1929 году в Париже прошёл первый общеевропейский смотр красавиц — «Мисс Европа». В нём приняли участие претендентки из 18 стран мира. Россию на конкурсе представляли проживающие во Франции эмигрантки. Победительницей стала жительница Будапешта Эржебет Бёшке Шимон.

Первый мировой конкурс красоты состоялся в 1951 году в Лондоне: из 30 претенденток была выбрана «Мисс Мира». Титул завоевала шведка Керстин Хоканссон. На следующий год было проведено аналогичное шоу в США — «Мисс Вселенная». Победила 18-летняя Арми Куусела из Финляндии.

Маша Калинина первая Мисс СССР 1988 год / Фото: yandex.ru/images/

В СССР первый конкурс красоты прошёл в 1988 году. Организацией смотра «Московская красавица» занимался комсомол, а спонсором выступил журнал «Бурда». Победу одержала 16-летняя Маша Калинина. После этого конкурсы красоты в нашей стране стали довольно частыми. Выбирают не только «Мисс России» и «Красу России», но и самых красивых жительниц городов и работниц предприятий, представительниц профессий и поклонниц спортивных команд.

Российские девушки не раз побеждали и на международных конкурсах красоты. Самой красивой девушкой мира в 1992 году стала Юлия Курочкина, а в 2008 году — Ксения Сухинова. Титул «Мисс Вселенная» в 2002 году получила Оксана Фёдорова.