Всемирный день поцелуя: самый романтичный праздник

6 июля в мире отмечается необычный праздник — Всемирный день поцелуя. Придумали его в Великобритании еще в конце XIX века, но он быстро распространился и через сто лет «поцелуйный день» признала даже Организация Объединенных Наций. Официальное название праздника — World Kiss Day, или World/International Kissing Day.

Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть романтические призы и подарки. А еще это полезно для здоровья, ведь во время поцелуя сердце начинает работать намного быстрее. А значит стимулирует снабжение всех органов организма огромным количеством кислорода. Пульс в этот момент поднимается до 110 ударов в минуту.

Французский поцелуй может значительно омолодить. Объясняется это тем, что во время самого поцелуя задействовано несколько десятков мышц лица. И поцелуй является своеобразной тренировкой лицевых мышц. И это, в свою очередь, замедляет процесс старения. Еще ученые утверждают, что всего 3 поцелуя в день могут избавить от стрессов и усталости.

Поцелуй. Скульптура. Фото: pixabay.com

Кстати, обычный поцелуй в щеку лишит вас всего 5 калорий, а французский, длиной в минуту, — 26 калорий. Кроме того, губы намного чувствительнее кончиков пальцев. Поэтому стимуляция нервных окончаний на губах улучшает выработку гормона счастья — эндорфина.

К сожалению, неизвестно, когда именно случился первый поцелуй, ведь он не был изобретен, как электричество или телефон. Но, наверное это и не так важно. Гораздо интереснее узнать, почему появилось само действие, но на этот счет ученые-антропологи, историки и философы до сих пор не сошлись во мнении. Теорий существует великое множество.

Почему же люди целуются?

Во-первых, потому что это привито культурой. Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться — представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй.

Кроме того, сейчас люди видят поцелуи в кино, рекламе, читают об этом в книгах и газетах, наблюдают их на улице и дома. В результате поцелуй воспринимается как некая обязательная составляющая романтических отношений. И, оказавшись в подобной ситуации, люди могут чувствовать желание поцеловаться даже независимо от того, хотят они этого в действительности или нет.

Были и такие любители целоваться, которые попали в мировую историю. Например, 15 сентября 1990 года американец с интересной фамилией Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека во время фестиваля, проходившего в его штате. Таким образом, он ухитрился целовать нового человека через каждые 3,6 секунды.

Первый поцелуй на экране случился только в 1896 году. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй». А самый долгий поцелуй в истории кино — на протяжении 185 секунд случился между Реджис Туми и Джейн Ваймен в фильме «Ты сейчас в армии», 1940 год, что занимает 4% всей продолжительности фильма.

И еще немного интересной информации о поцелуях. В японском кинематографе вы вряд ли найдете сцены с поцелуями, так как в этой стране считается неприличным целоваться на людях. А в Италии раньше считалось, что если мужчина поцеловал девушку на улице, то он просто обязан после этого на ней жениться. В некоторых уголках нашей планеты поцелуй объявлен вне закона. Например, в штате Индиана, по закону, мужчина с усами не может целовать «человеческое существо».