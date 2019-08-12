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Как карболка спасла жизни миллионов людей

Как карболка спасла жизни миллионов людей

Распыление карболовой кислоты во время операции. Фото: public domain

До середины XIX века медики всего мира бились над проблемой высокой смертности людей после операций. Ведь у большей части прооперированных пациентов развивалась гангрена и они погибали. Конец этим смертям в 1865 году положил английский хирург Джозеф Листер, применив карболовую кислоту (фенол) для дезинфекции инструментов и рук.

Врач работал в Королевском лазарете в Глазго, и проблема смертности прооперированных пациентов не давала ему покоя многие годы. В то время бытовала теория, что причиной смертоносной инфекции в больнице являются «миазмы» - вредные испарения. Однако Листера подобное объяснение не устраивало.

В 1865 году он прочитал работу Луи Пастера, где высказывалась теория о том, что инфицирование может быть вызвано микробами. И тогда хирург решил, что лучший метод предотвратить послеоперационное заражение - убить всех микробов до того, как они попадут в открытую рану.

12 августа 1865 года во время операции он использовал в качестве антисептика карболовую кислоту (фенол), а впоследствии даже разработал набор антисептических процедур. Он не только тщательно мыл руки перед каждой операцией, но еще подвергал полной санитарной обработке все инструменты и одежду.

Результат превзошел все ожидания: за последующие четыре года уровень послеоперационной смертности в  отделении несчастных случаев, где работал Листер, снизился на 45%.

Так простая идея Листера произвела революцию в хирургии и в последующие годы помогла спасти миллионы жизней.

Автор: Марина Третьякова

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12.08.2019 02:04




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