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Самые полезные орехи по мнению диетологов

Самые полезные орехи по мнению диетологов

ФотО: pixabay.com

Орехи — в первую очередь источники жирных кислот. Препараты с аналогичными веществами врачи часто рекомендуют для профилактики атеросклероза, рассказала RT ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологиии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян.

«Орехи — это источник в первую очередь жира. Полиненасыщенные жирные кислоты в орехах специфические, они полезные в хорошем соотношении. Эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота — то, что сейчас выделено в виде Омеги-3 и дополнительно как препарат применяется. Врачи рекомендуют его многим с целью профилактики атеросклероза и его осложнений», — отметила специалист.

При этом эксперт напомнила, что орехи, несмотря на пользу, очень калорийны. Поэтому рекомендуется есть не больше четырёх — шести ядрышек орехов каждый день два-три раза в неделю. «Этого количества достаточно», — констатировала Григорьян.

По её словам, в число самых полезных видов орехов входят кешью, лесной орех, грецкий орех, арахис, кедровые орешки и миндаль.

Ранее в Росстате сообщили, что стоимость орехов в России за последний год выросла почти на девять процентов. Так, если в сентябре 2018 года за килограмм орехов пришлось бы заплатить 591 рубль, то в этом же месяце 2019 года средняя цена на него уже составляла 644 рубля.

Автор: Иван Рощепий

Просмотров 1835

17.10.2019 17:06

Пример

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