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Врачи рассказали, почему беременным необходимо пить гранатовый сок

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Врачи рассказали, почему беременным необходимо пить гранатовый сок

Фото: pixabay.com

Специалисты из Массачусетса выяснили, что особенно полезен сок граната для беременных с диагнозом «внутриутробное ограничение роста» в период с 24-й по 43-ю неделю беременности. Об этом пишет «ФедералПресс».

Врачи установили, что у детей, чьи матери регулярно пили гранатовый сок, мозг развивался более активно. В частности, наблюдалось более интенсивное развитие белого вещества мозга.

По словам специалистов, в гранатовом соке содержатся микроэлементы, полифенолы, которые проникают через гемато-энцефалический барьер (барьер между кровеносной и центральной нервными системами) и защищают от нейродегенеративных заболеваний.

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В чем заключается польза гранатового сока для ребенка:

1. Гранатовый сок содержит очень важные витамины: C, B1, B2, B6, B15, A, PP, E.

2. Гранат (и гранатовый сок) содержит большое количество железа, что поможет предотвратить железодефицитную анемию, которая часто наблюдается у беременных и младенцев до двух лет. Также гранат содержит кальций, необходимый для формирования костной ткани малыша.

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Польза гранатового сока для будущей матери:

1. Полезен для кроветворной системы, улучшает сердечно-сосудистую систему, повышает гемоглобин, способствует повышению свертываемости крови (что может оказаться важным при родах).

2. Насыщает организм полезными витаминами, аминокислотами, антиоксидантами, магнием, фосфором, кальцием, железом, натрием, калием.

3. Помогает выводить лишнюю жидкость из организма и бороться с токсикозом.

Автор: Залина Бут

Просмотров 19866

22.08.2019 14:30

Пример



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