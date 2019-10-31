18.12.2020 в 14:49
Меню
Свежий номер Законы Подписка Журнал «РФ сегодня»

В Роскачестве рассказали, можно ли есть мороженое при простуде

В Роскачестве рассказали, можно ли есть мороженое при простуде

фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества заявили, что мороженое не противопоказано при простуде. Наоборот, оно может помочь справиться с симптомами заболевания и облегчить боль в горле, сообщает Inforeactor.

Мороженое — питательный продукт. Если не спеша съесть небольшую порцию лакомства, воспаление не усилится.

В Роскачестве отметили, что бороться с простудой помогают продукты, в которых содержится витамин C — апельсины, лимоны, шиповник, чёрная смородина и облепиха.

Эксперты рекомендуют во время простуды пить вместо чая настой ромашки. Он обладает противовоспалительными, противоспазматическими, жаропонижающими, бактерицидными и успокаивающими свойствами.

Читайте также:

• Как выбрать правильный мёд • Эксперт рассказал, как пить чай с малиной при простуде • Кофе и чай могут быть вредными при простуде и ОРВИ

При простуде также полезен мёд. Нагревать это продукт выше 40 градусов нельзя, так как он теряет полезные свойства.

Автор: Екатерина Слюсаренко

Просмотров 6411

31.10.2019 14:53

Пример



Интересное за неделю

1 Учёные рассказали о способе уничтожить коронавирус за две минуты

2 Подросткам предлагают сохранить пенсию по потере кормильца при подработке в каникулы

3 Четыре вопроса про закон о дистанционном обучении

4 Геополитическая основа будущего России

5 Вирусолог назвал группу людей, устойчивых к COVID-19

6 Число обследований для получения инвалидности сведут к минимуму

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как получить новогодние выплаты на детей

В Госдуме отреагировали на запрет российским спортсменам выступать под национальным флагом

Оформление ипотеки онлайн предложили упростить

Популярно в соцсетях