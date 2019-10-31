В Роскачестве рассказали, можно ли есть мороженое при простуде

Специалисты Роскачества заявили, что мороженое не противопоказано при простуде. Наоборот, оно может помочь справиться с симптомами заболевания и облегчить боль в горле, сообщает Inforeactor.

Мороженое — питательный продукт. Если не спеша съесть небольшую порцию лакомства, воспаление не усилится.

В Роскачестве отметили, что бороться с простудой помогают продукты, в которых содержится витамин C — апельсины, лимоны, шиповник, чёрная смородина и облепиха.

Эксперты рекомендуют во время простуды пить вместо чая настой ромашки. Он обладает противовоспалительными, противоспазматическими, жаропонижающими, бактерицидными и успокаивающими свойствами.

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При простуде также полезен мёд. Нагревать это продукт выше 40 градусов нельзя, так как он теряет полезные свойства.