Какие республики входили в состав СССР

97 лет назад, 30 декабря 1922 года, на карте мира появилось крупнейшее по площади государство — Союз Советских Социалистических Республик. Декларация об образовании Союза ССР была утверждена I Съездом Советов СССР. Документ закрепил объединение РСФСР с Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской СФСР.

В последующие годы границы СССР активно расширялись: с 1956 по 1991 год в его состав входили 15 союзных республик. Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и Эстония — все эти страны сегодня имеют одно общее, советское прошлое.

Являясь крупной и мощной страной, с богатым экономическим потенциалом, занимая ведущее место в мире по запасам многих полезных ископаемых, страной богатейших культурных традиций, СССР за годы своего существования пережил разные периоды — были достижения и потери.

К концу 80-х годов изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками. Уже к 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Накануне своей 69-й годовщины, 25 декабря 1991 года СССР официально прекратил существование.