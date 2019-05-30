Биг-Бэн — это часы, башня или колокол?

Когда говорится о символах Англии, сразу же представляется знаменитая достопримечательность Лондона — башня Биг-Бен. Многие думают, что так называется башня с часами в Лондоне, но на самом деле так именуется 13-тонный колокол, что находится внутри нее, за циферблатом. Официальное название Биг-Бена было «Часовая башня Вестминстерского дворца», а часы на ней были запущены в работу 31 мая 1859 года.

Часовая башня была построена в Вестминстере в 1288 году и на то время имела совсем другой вид. В 1834 году в Вестминстерском дворце случился огромный пожар и все сгорело. Его восстановлением занялся Чарльз Бэрри, совместно с архитектором Огастесом Уэлби Пьюджином, который спроектировал нынешнюю башню с часами в неоготическом стиле. В 1859 году, когда был построен Биг-Бен, произошел запуск часов и по сей день они точно отсчитывают время.

Существует две популярные версии, в честь кого названы лондонские часы. Первая версия звучит так: свое имя башня получила в честь Бенджамина Холла — того, кто построил Биг-Бен, а вернее руководил строительством, он был довольно крупного телосложения и его часто называли Большой Бен. Другая версия почему так называется башня с часами — в честь популярного боксера-тяжеловеса Бенджамина Каунта.

Размер башни вместе со шпилем равен 320 футам (96,3 метра). Чтобы представить как выглядит Биг-Бен, вообразите высоту 16-этажного дома.

Часы настолько надежны, что даже во время Второй Мировой войны, когда немецкие бомбардировки повредили два циферблата и крышу башни, они не нарушили свой ход.

А вот несколько интересных фактов о Биг-Бэне. Точность хода часов регулируется с помощью монетки в 1 пенни (при необходимости монету кладут на маятник и его движение замедляется на 0,4 секунды в сутки). Под звуки Биг Бена англичане встречают наступление Нового года, а также обозначают все скорбные события и минуты молчания. Новостные программы в Англии начинаются с фотографии этой башни.

За всю свою историю Биг Бен стал не только символом своего времени, периода наибольшего рассвета страны, он стал одним из самых узнаваемых символов Великобритании.