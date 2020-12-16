Когда произошло «Бостонское чаепитие»

«Бостонское чаепитие» (англ. Boston Tea Party) — акция протеста, произошедшая в гавани Бостона 16 декабря 1773 года, когда американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.

В 1698 году Английский парламент дал Английской Ост-Индской компании монополию на поставку чая в Великобританию. Однако из-за высоких налогов и пошлин населению стало выгоднее покупать контрабандный чай, который налогами не облагался.

В 1773 году британское правительство издало «Чайный закон», позволивший Ост-Индийской компании напрямую продавать чай в североамериканских колониях по цене вдвое ниже, чем ранее, а также дешевле, чем в Великобритании и у любых местных чайных торговцев и контрабандистов.

Многих колонистов новый закон возмутил. В Бостоне расценили выборочную отмену налогов на чай как очередную попытку Великобритании остановить движение за независимость в колониях.

Сэмюэл Адамс — лидер американской революционной группировки «Сыны свободы» и его сподвижники призвали грузополучателей и посредников чая Ост-Индийской компании прекратить свою деятельность. Склады, лавки и даже дома не пожелавших поддержать мятеж подвергались погромам.

В конце 1773 года в Бостонскую гавань пришел первый корабль с чаем Ост-Индийской компании — «Дартмут». Произошел конфликт между портовой администрацией и «Сынами свободы». Революционеры быстро собрали несколько митингов, на которых люди требовали, чтобы чай был уничтожен.

Владелец и капитан «Дартмута» пообещали вернуть чай в Британию. Однако губернатор Бостона приказал заблокировать гавань и не допустить отбытия неразгруженных кораблей.

16 декабря 1773 года капитан Роч просил губернатора Хадчинсона позволить кораблям отплыть без разгрузки, но получил отказ. Вскоре группа «Сынов свободы», одетая в национальные костюмы индейцев и вооруженная топорами и дубинами, проникла на борт «Дартмута» и приставших кораблей «Элеанора» и «Бивера», быстро опустошила трюмы и выбросила за борт около 45 тонн чая.

Это событие вошло в историю как «Бостонское чаепитие», которое стало одним из катализаторов Войны за независимость США, показав стремление народа тринадцати колоний обрести независимость.