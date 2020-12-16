Когда произошло «Бостонское чаепитие»
Раскрашенная гравюра Купера (1789) / фото: public domain
«Бостонское чаепитие» (англ. Boston Tea Party) — акция протеста, произошедшая в гавани Бостона 16 декабря 1773 года, когда американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.
В 1698 году Английский парламент дал Английской Ост-Индской компании монополию на поставку чая в Великобританию. Однако из-за высоких налогов и пошлин населению стало выгоднее покупать контрабандный чай, который налогами не облагался.
В 1773 году британское правительство издало «Чайный закон», позволивший Ост-Индийской компании напрямую продавать чай в североамериканских колониях по цене вдвое ниже, чем ранее, а также дешевле, чем в Великобритании и у любых местных чайных торговцев и контрабандистов.
Многих колонистов новый закон возмутил. В Бостоне расценили выборочную отмену налогов на чай как очередную попытку Великобритании остановить движение за независимость в колониях.
Сэмюэл Адамс — лидер американской революционной группировки «Сыны свободы» и его сподвижники призвали грузополучателей и посредников чая Ост-Индийской компании прекратить свою деятельность. Склады, лавки и даже дома не пожелавших поддержать мятеж подвергались погромам.
В конце 1773 года в Бостонскую гавань пришел первый корабль с чаем Ост-Индийской компании — «Дартмут». Произошел конфликт между портовой администрацией и «Сынами свободы». Революционеры быстро собрали несколько митингов, на которых люди требовали, чтобы чай был уничтожен.
16 декабря 1773 года капитан Роч просил губернатора Хадчинсона позволить кораблям отплыть без разгрузки, но получил отказ. Вскоре группа «Сынов свободы», одетая в национальные костюмы индейцев и вооруженная топорами и дубинами, проникла на борт «Дартмута» и приставших кораблей «Элеанора» и «Бивера», быстро опустошила трюмы и выбросила за борт около 45 тонн чая.
Это событие вошло в историю как «Бостонское чаепитие», которое стало одним из катализаторов Войны за независимость США, показав стремление народа тринадцати колоний обрести независимость.