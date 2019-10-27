Когда открыли Статую Свободы

28 октября 1886 года официально открыли Статую Свободы. Она возвышается на 93 метра в трёх километрах от Нью-Йоркского района Манхэттена.

Медную статую богини Свободы создал французский скульптор Фредерик Бартольди. А внутреннюю несущую конструкцию спроектировал Гюстав Эйфель, в будущем создавший Эйфелеву башню. Статуя изначально задумывалась как подарок Франции Соединённым Штатам Америки к столетию независимости Штатов и в знак дружбы между странами. Правда, подарок немного запоздал — юбилей был в 1876 году, а работа над монументом завершилась в 1884-ом.

Тем не менее, как только статуя была готова к путешествию, она отправилась в Америку. Её разделили на 350 частей, чтобы перевезти на пароходе через океан. Собирали «Леди Свободу» на пьедестале четыре месяца, после чего её открыли в присутствии тысяч зрителей. Им предстало внушительное зрелище. Высота статуи от земли до кончика факела — 93 метра, что сравнимо с 11-этажным домом. Вес меди, из которой она отлита — 31 тонна, а вес стальной конструкции — 125 тонн. В правой руке, взмывшей в небо, «Свобода» держит факел, а в левой - табличку - «JULY IV MDCCLXXVI», то есть "4 июля 1776 года», когда подписали Декларацию Независимости Соединенных Штатов Америки.

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Сейчас на вершине пьедестала и в короне статуи расположены смотровые площадки. Чтобы дойти до них, нужно преодолеть, соответственно, 192 или 354 ступени.

Статуя Свободы стала символом США, и бесчисленное количество раз упоминалась в американских и не только произведениях литературы, кино и живописи. Самую известную картину с её изображением «Работы на Статуе Свободы» написал художник Норман Роквелл в 1946 году. Её приобрёл кинорежиссёр и продюсер Стивен Спилберг, а в 1994 году передал её в коллекцию Белого дома. С тех пор она висит в Овальном кабинете.