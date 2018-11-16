Когда в Петербурге появился первый разводной мост

176 лет назад, 18 ноября 1842 года император Николай I издал указ о строительстве первого постоянного моста через Неву в Санкт-Петербурге. Мост должен был соединить Васильевский остров с Английской набережной.

Петербургская газета «Северная пчела» в сентябре 1844 года так прокомментировала сооружение Благовещенского моста: «Самая постройка моста — дело гигантское. Едва ли в новые времена проводились работы по такому огромному плану, с такою удивительной точностью, изяществом, вкусом и из такого драгоценного материала! Горы гранита переброшены сюда из Финляндии и, как нежный воск, повинуются гениальной мысли человека! Паровые машины бьют сваи посреди быстрой и глубокой Невы, между тем как под водою устраивают прочные каменные фундаменты на укрепленном сваями грунте».

Первоначально мост был назван Благовещенским и стал самым первым разводным мостом, построенным в северной столице. Длина моста составила 331 метр, ширина проезжей части равнялась 18 м, а ширина тротуаров — по 3 метра. Открытие состоялось в 1850 году, и вскоре мост был переименован в Николаевский. Авторами проекта стали инженер Станислав Кербедз и знаменитый архитектор Александр Брюллов, установивший на нем миниатюрную часовню Николая Чудотворца, газовые фонари и красивую чугунную ограду.

Именно перильное ограждение — самая интересная и художественно исполненная частью декора моста. Так как мост пересёк Неву неподалеку от выхода в залив, в композицию его перил решено было ввести аллегории морской стихии — трезубцы Нептуна и фигурками морских коньков. Трезубец изображён в каждой секции, к каждому из них обращены с двух сторон фантастические морские коньки, задние части которых в виде завитых рыбьих хвостов вплетены в симметричный растительный фигурный орнамент. В 1863 году по мосту проложили линию конно-железной дороги, а в 1907 году через мост пролегла трасса первого в Петербурге трамвая.

Благовещенский мост, июль 2014 года.

В 1917 году за Николаевским мостом стоял крейсер «Аврора». Именно оттуда был совершен холостой выстрел, который стал сигналом к штурму Зимнего дворца.

После Великой Октябрьской социалистической революции, в 1918 году, мост был переименован в мост лейтенанта Шмидта и был фактически отстроен заново под руководством профессора Григория Передерия. Заклепки были заменены электросваркой. Старинные брюлловские фонари, украшавшие мост, были установлены на Марсовом поле в Петербурге, чугунную ограду поставили на новый мост, построенный позже в Твери.

В 1941—1942 годах мост сильно пострадал от разрывов снарядов: на левобережных постоянных пролётах в зоне трамвайной полосы была разрушена железобетонная плита проезжей части и повреждены перила. Капитальный ремонт провели быстро и даже не останавливали движение по мосту.

Разведённый Благовещенский мост

Уже в 21 веке, мост реконструировали, он стал шире на 13 метров. Сооружению вернули арочный вид, появились барьеры, разделяющие встречные полосы, убрали трамвайные пути, и вернули мосту историческое название — Благовещенский. На время капитального ремонта 2005-2007 годов для автомобильного и пешеходного движения между Центральным районом и Васильевским островом был сооружен мост-дублер выше по течению Невы, который получил в народе название «сын Лейтенанта Шмидта». 15 августа 2007 года переправу торжественно открыли и вернули ей историческое название — Благовещенский мост.

Интересно, что 29 июля 2018 года во время военно-морского парада в честь Дня ВМФ десантный катер врезался в опору разводного пролёта. Но последствий не было и катер тут же продолжил движение.

Фото: wikipedia.org