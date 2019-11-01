Почему Николая Второго называли кровавым

Последний российский император Николай Второй венчался на царство 2 ноября 1894 года. Этот монарх запомнился в истории России как Кровавый за коронацию, в которой погибли более 1300 человек, а 900 были покалечены.

26-летний сын императора Александра Третьего унаследовал трон после скоропостижной кончины отца. В этот же год Николай Второй вступил в брак с принцессой Алисой Гессен-Дармштадской, более известной как Александра Фёдоровна.

Коронация императора и императрицы состоялась 26 мая 1896 года по традиции в Успенском соборе Московского Кремля. Этот обычай восходит к коронации Петра Первого, при котором, однако, традиция ещё не сформировалась. После официального переезда императорской семьи в Санкт-Петербург уже при дочери Петра Елизавете Петровне, венценосные особы продолжают короноваться в Москве. Кстати, Екатерина Вторая, получившая власть в результате переворота, также следует фактически уже окончательно сложившейся к тому времени обычаю.

Гуляния по поводу коронации Николая Второго проходили на ходынском поле, где планировали разбрасывать толпе жетоны с памятной надписью. На празднование со всей Москвы и окрестностей приехали порядка 500 тысяч человек. Давка была ужасной. Пройденный по толпе слух о том, что подарки раздают только «своим» возмутил людей и они ринулись к временным деревянным постройкам с бесплатной едой и сувенирами. В результате часть людей проваливалась в ямы, остальные шли по их телам, ямы были целиком заполнены трупами. Во многих местах толпа сжимала людей так, что они умирали, но оставались стоять.

Императору было доложено о катастрофе, в результате место очистили, однако празднование никто и не думал отменять. Именно это решение и вызвало впоследствии серьёзные общественные возмущения. Так, например, русский поэт Константин Бальмонт написал в 1906 году стихотворение «Наш царь», где упомянул и давку на Ходынском поле: «Кто начал царствовать — Ходынкой, тот кончит — встав на эшафот».

Кстати, своё прозвище Николаю Второму удалось закрепить позднее, в 1905 году. Кровавое воскресенье, когда произошёл расстрел мирного шествия рабочих, и было убито около 200 человек. Это событие вызвало возмущение не только в России, но и во всём мире, а также послужило толчком к началу Первой русской революции.