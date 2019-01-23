Международный день эскимо

24 января 1922 года американец Кристиан Нельсон получил патент на эскимо. Этот день и считается теперь днём рождения этого десерта.

Мороженное — одно из самых древних лакомств в мире. Ещё за 2000 лет до нашей эры в Китае подавались замороженные десерты: снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зёрнышками гранатов.

Эскимо в начале 1920-х годов изобрёл владелец лавки сладостей в штате Айова (США) Кристиан Нельсон. Существует трогательная легенда о создании этого десерта. Как-то в лавку зашел маленький мальчик, у которого денег хватало или на шоколадку или на мороженое, а ему очень хотелось и того и другого. Чуть не плача, мальчик долго решал, что же ему все-таки купить. Нельсон помог мальчику и дал ему сразу два лакомства.

Этот случай заставил задуматься кондитера как соединить вместе так любимые детьми шоколад и мороженое. После несколько недель экспериментов он изобрёл способ, как сделать глазированное мороженое. 24 января 1922 года Нельсон получил патент на изготовление этого десерта.

В СССР эскимо появилось в 1937 году по инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна. По его мнению, советский гражданин в среднем должен был съедать за год не менее пяти килограммов мороженого. В ноябре 1937 года на московском заводе, который оснастили американским оборудованием по производству разных сортов мороженого, в том числе и эскимо, было выпущено первое советское мороженое. Позднее фабрики открылись по всей стране.

По мнению врачей, холодное лакомство на палочке, которое изготовлено по ГОСТу, не только вкусное, но и полезное. Ведь в состав эскимо входят важные аминокислоты, глюкоза, витамины (А, D, С), кальций, фосфор и животные жиры. Оно улучшает работу сердца, состояние нервной системы и зрение. А главное, эскимо поднимает настроение.