125 лет назад братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения.

История появления изобретения по легенде такова. Однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль, которая не давала ему уснуть до утра. Но к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной плёнки с изображением.

Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь.

28 декабря этого же года в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». С этого коммерческого показа было положено начало мирового кино.