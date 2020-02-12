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125 лет назад братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру

125 лет назад братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру

фото: wikiredia.ru

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения.

История появления изобретения по легенде такова. Однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль, которая не давала ему уснуть до утра. Но к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной плёнки с изображением.

Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь.

Когда началась эра звукового кино

28 декабря этого же года в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». С этого коммерческого показа было положено начало мирового кино.

Автор: Анастасия Яланская

Просмотров 2115

13.02.2020 00:27

Пример



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