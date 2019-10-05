Когда началась эра звукового кино

28 декабря 1895 года в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьер представили публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». В последующие годы кинематограф покорил всю планету и стал явлением мировой культуры.

С начала 1900-х годов показ кинокартин сопровождался музыкой, которую воспроизводили тапёры на фортепиано. Однако инженеры неустанно искали способы зафиксировать и воспроизвести звук, совместимый с видеорядом на кинопленке. В середине 1925 года три американских продюсерских центра — «Warner Brosers», «Western Electric» и «Vitaphone Corp» объединили усилия по продвижению звукового кино. Так появился звуковой кинематограф — разновидность киноискусства, в котором, в отличие от «немого» кино, изображение сопровождается записанным звуком.

6 октября 1927 года в кинотеатре на Таймс-сквер в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс». Им стал «Певец джаза» режиссёра Алана Кросланда. Картина имела грандиозный успех и принесла компании прибыль в 3,5 миллиона долларов.

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В России первый звуковой кинозал открылся в октябре 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде. Первыми отечественными кинофильмами со звуковой поддержкой были документальные ленты. Однако в марте 1931 года состоялась премьера первого игрового отечественного фильма со звуком «Путёвка в жизнь».