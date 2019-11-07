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Врач назвал суточную норму потребления сахара

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Врач назвал суточную норму потребления сахара

фото: pixabay.com

Во многих продуктах питания в естественном виде содержатся разные виды сахаров. Для здоровья вреден «дополнительный» сахар, которым подслащивают напитки и еду. Потребление сахара в сутки не должно превышать 5% от общего количества потребляемых калорий. Об этом Inforeactor рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По его словам, не вся информация о вреде сахара правдива, этот продукт сильно «демонизировали».

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«Дело в чём, сахар сам по себе ничего страшного не вызывает. Глюкоза, сахароза, фруктоза, мальтоза, она присутствует в естественном виде в массе питания. Вреден тот сахар, что мы дополнительно употребляем в чай, кофе и ещё куда-нибудь», -  сказал доктор.

Он объяснил, что важно не количество съеденного сахара, а его общий процент в пище.

Водовозов добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует взрослым ограничить потребление сахара в сутки до 5% от всех потребляемых калорий — это примерно шесть чайных ложек.

«Если углеводы днём преобладают, то это плохо. Если мы смотрим на энергопотребление и калорийность, то даже ВОЗ рекомендует, что десять процентов от суммарного энергопотребления в калориях может приходиться на простые сахара. Не на все углеводы, что важно», — уточнил врач.

Углеводы — это большой класс органических соединений, к которому в том числе относятся клетчатка и целлюлоза.

«Речь именно о простых сахарах и именно о добавленном сахаре», — заметил Водовозов.

По его словам, замена сахара мёдом бессмысленна, так как в нём также содержатся глюкоза и сахароза.

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«Очень часто говорят, что мёд — это замена сахара. Нет, это точно такой же сахар. Там та же глюкоза и та же сахароза. Всё те же простейшие сахара», — сказал терапевт.

Он подчеркнул, что необходимо рационально подходить к питанию и следить за белками, жирами и углеводами в рационе. Меню должно быть разнообразным.

Нужно рационально подходить к питанию. Следить за белками, жирами и углеводами и не использовать добавленный сахар, отметил эксперт.

«При этом важно помнить, что от одной чашки кофе с ложкой сахара ничего не произойдёт, но если регулярно класть по три-четыре ложки сахара в чай и пить его пять-шесть раз в день, начнутся проблемы. Они будут связаны не с тем, что сахар вызывает рак. У нас всё и вокруг якобы вызывает рак», — заключил Водовозов.

Автор: Екатерина Слюсаренко

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07.11.2019 12:31




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