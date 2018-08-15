Учёные рассказали, как часто нужно менять постельное бельё
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Продолжительное использование одного и того же комплекта постельного белья может привести к скоплению патогенных микроорганизмов и грибков, которые провоцируют развитие аллергии и различных болезней. К такому выводу пришли учёные-микробиологи из Нью-Йоркского университета, сообщает Inforeactor.
Микробиолог Филипп Тиерно отметил, что человек треть жизни проводит в постели, которая при ненадлежащем уходе может превратиться в рассадник бактерий и грибков.
Микроорганизмы, грибки, отмершие клетки эпидермиса, пыль, шерсть животных могут спровоцировать различные болезни, развитие аллергии или астму.
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, необходимо стирать постельное бельё не реже раза в неделю. Микробиолог уверен, что этой меры достаточно, чтобы обезопасить себя от заболеваний и аллергий.