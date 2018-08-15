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Учёные рассказали, как часто нужно менять постельное бельё

Учёные рассказали, как часто нужно менять постельное бельё

фото: pixabay.com

Продолжительное использование одного и того же комплекта постельного белья может привести к скоплению патогенных микроорганизмов и грибков, которые провоцируют развитие аллергии и различных болезней. К такому выводу пришли учёные-микробиологи из Нью-Йоркского университета, сообщает Inforeactor.

Микробиолог Филипп Тиерно отметил, что человек треть жизни проводит в постели, которая при ненадлежащем уходе может превратиться в рассадник бактерий и грибков.

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По его словам, влажные от пота простыни — подходящая среда для роста и развития микроорганизмов. Перьевые и синтетические подушки, используемые от 1,5 до 20 лет, могут содержать от четырёх до 17 видов потенциально патогенных грибков.

Микроорганизмы, грибки, отмершие клетки эпидермиса, пыль, шерсть животных могут спровоцировать различные болезни, развитие аллергии или астму.

Три верных шага при выборе подушки

Чтобы  избежать негативных последствий для здоровья, необходимо стирать постельное бельё не реже раза в неделю. Микробиолог уверен, что этой меры достаточно, чтобы обезопасить себя от заболеваний и аллергий.

Автор: Екатерина Слюсаренко

Просмотров 453050

15.08.2018 11:49

Пример

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