«Свадебный марш» Мендельсона стал популярен уже после смерти композитора

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161 год назад, 25 января 1858 года, «Свадебный марш» Феликса Мендельсона-Бертольди получил путёвку в жизнь. Но всемирно признанное сейчас музыкальное произведение было написано в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь» и большой известности тогда не получило.

Но через пятнадцать лет произошло событие, которое стало для этого сочинения судьбоносным. Сам автор Феликс Мендельсон до него не дожил и скончался от инсульта 14 мая 1847 года в возрасте 38 лет.

Английская принцесса Виктория Адельгейд при подготовке к своему бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV очень серьёзно отнеслась к выбору музыкального сопровождения. Она лично выбрала два марша. Под один из них в памятный день королевской свадьбы - 25 января 1858 года - семнадцатилетнюю невесту повели к алтарю. Это был «Свадебный хор» из оперы Вагнера «Лоэнгрин». А из церкви новоявленные супруги выходили под торжествующие звуки мелодии из поэмы «Сон в летнюю ночь».

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С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. Судьба «Свадебного хора» Вагнера сложилась менее удачно. Произведение иногда используют на свадьбах в странах Запада и уж совсем редко его можно услышать на еврейских свадьбах, поскольку Вагнер имел репутацию антисемита, а его произведения часто использовались нацистами. Католическая церковь также не одобряет исполнение марша как светской музыки.