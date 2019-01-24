12.01.2021 в 10:12
Меню
Свежий номер Законы Подписка Журнал «РФ сегодня»

«Свадебный марш» Мендельсона стал популярен уже после смерти композитора

Тема: Выбор читателей

«Свадебный марш» Мендельсона стал популярен уже после смерти композитора

Фото: yandex.ru/images

161 год назад, 25 января 1858 года, «Свадебный марш» Феликса Мендельсона-Бертольди получил путёвку в жизнь. Но всемирно признанное сейчас музыкальное произведение было написано в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь» и большой известности тогда не получило.

Но через пятнадцать лет произошло событие, которое стало для этого сочинения судьбоносным. Сам автор Феликс Мендельсон до него не дожил и скончался от инсульта 14 мая 1847 года в возрасте 38 лет.

Английская принцесса Виктория Адельгейд при подготовке к своему бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV очень серьёзно отнеслась к выбору музыкального сопровождения. Она лично выбрала два марша. Под один из них в памятный день королевской свадьбы - 25 января 1858 года - семнадцатилетнюю невесту повели к алтарю. Это был «Свадебный хор» из оперы Вагнера «Лоэнгрин». А из церкви новоявленные супруги выходили под торжествующие звуки мелодии из поэмы «Сон в летнюю ночь».

Читайте также:

• Кто придумал «Марсельезу» • В головном мозге человека нашли центры музыкального удовольствия

С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. Судьба «Свадебного хора» Вагнера сложилась менее удачно.  Произведение иногда используют на свадьбах в странах Запада и уж совсем редко его можно услышать на еврейских свадьбах, поскольку Вагнер имел репутацию антисемита, а его произведения часто использовались нацистами. Католическая церковь также не одобряет исполнение марша как светской музыки.

Автор: Константин Никитин

Просмотров 5231

25.01.2019 00:42

Пример

Интересное за неделю

1 Что изменится для инвалидов в 2021 году

2 Учителям пересчитают оклады и введут новую систему аттестации

3 Четыре вопроса про закон о дистанционном обучении

4 Ученые установили, что трети бессимптомных больных COVID-19 требуется дополнительный уход

5 Для владельцев снегоходов вводится возрастной ценз

6 Володин назвал человеконенавистнической позицию британского посла о недопустимости «победы» России в пандемии

Главное сегодня

В Нагорном Карабахе восстановят железнодорожное и автомобильное сообщение

Глобальному Интернету Маска придётся уворачиваться от российских штрафов

Незаконно задержанным на 48 часов предлагают выплачивать компенсации