Кто придумал «Марсельезу»

26 апреля 1792 года считается днем рождения революционного гимна «Марсельеза». Это самая знаменитая песня Великой французской революции, ставшая сначала гимном революционеров, а затем и всей страны. «Марсельеза» — звучала на французской земле в пору июньских волнений 1830 года, во время Февральской революции 1848 года, на баррикадах Парижской коммуны в 1871 году.

Впервые мелодия «Марсельезы» прозвучала на званом вечере у мэра Страсбурга Фредерика де Дитриха 26 апреля 1792 года. Ее автор — Клод Жозеф Руже де Лиль, военный инженер. В свое свободное время Лиль сочинял стихи и музыку. В тот вечер сам автор исполнил на клавесине написанный им по заказу мэра «Военный гимн Рейнской армии, посвященный маршалу де Люкнеру». Песня очень быстро стала популярной. У песни появилось название: «Марсельеза», то есть песня марсельцев.

К сожалению, «Марсельеза» не принесла своему создателю богатства или всемирной славы — спустя годы, он умер в нищете. Зато у произведения началась своя жизнь: через год после написания Национальный конвент выбрал ее государственным гимном Франции и песню услышал весь мир. Окончательно мелодия была утверждена в статусе государственного гимна в 1887 году. Тогда же добавился новый ритуальный штрих: как исполнять гимн, так и просто слушать его, предлагалось стоя.

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Повлияла песня Руже де Лиля и на нашу страну. В 1875 году русский философ Петр Лавров написал «Рабочую Марсельезу» — его песня формально не является переводом французского «собрата», но по настроению очень похожа и потому стала популярной — особенно «злободневно» она звучала в революционных 1905 и 1917 годах. В1917 году временное правительство сделало «Рабочую Марсельезу» гимном только что провозглашенной Российской республики — наряду с «Интернационалом».