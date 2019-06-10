С чего началась история «Союзмультфильма»

83 года назад, 10 июня 1936 года, в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм» как наш ответ Диснею. Первой работой молодых аниматоров стала черно-белая анимационная комедия «В Африке жарко» снятая режиссерами Дмитрием Бабиченко и Александром Беляковым по сценарию Сергея Михалкова. Именно с этого мультфильма началась история киностудии.

В Африке выдалось особенно жаркое лето, звери крокодилы, бегемоты и обезьяны изнывают в отсутствии тени, прохлады и, конечно, мороженого. Тогда одна из мартышек отправляется в смелую экспедицию к Северному полюсу. И возвращается оттуда в компании моржа, который помогает довезти целый ящик ледяного эскимо. Животные тут же выстраиваются в разномастную очередь за угощением. А потом дружно провожают моржа домой, с африканскими подарками — экзотическими кокосами, ананасами и бананами.

Бабиченко и Беляков были одними из тех мультипликаторов, которые стояли у истоков не только студии «Союзмультфильм», но и в целом советской анимации. Свои лучшие работы они создали уже во второй половине XX века, когда советская анимация окончательно прошла этап копирования западных образцов и обрела собственное «лицо». Бабиченко, например, за «Первую скрипку» 1958 года был удостоен диплома на Венецианском кинофестивале, а Беляков в качестве художника-постановщика работал над такими мультфильмами, как «Царевна-лягушка» и «Двенадцать месяцев».

Уже в конце 1930-х годов студия перешла на производство цветных мультфильмов. Первые из них были короткометражными, рассказывали детям о приключениях зверей. В 1938 году советские дети стали счастливыми зрителями мультфильмов «Лимпопо», «Бармалей», «Мойдодыр» и других, созданных в технике «эклер». По этой технике на пленку первоначально снимали настоящих людей и животных, после чего покадрово прорисовывали их движения. Таким способом художники добились невероятной живости своих персонажей.

Великая Отечественная война стала для молодой студии нелегким временем. Сначала всех художников переориентировали на создание агитационных «кино-плакатов», которые предполагалось использовать для поднятия боевого духа населения. Но через пару месяцев это дело было признано не столь важным, и студию решили эвакуировать в Самарканд. Работать там оказалось практически невозможно — не было условий. Через год студия вернулась в Москву. В условиях нехватки материалов, еды, сотрудников, отопления в цехах и света мультипликаторы создали несколько любимейших нами картин: «Сказка о царе Салтане», «Краденое солнце» и «Синдбад-мореход».

В 50-х годах художники искали новые формы, постепенно отказываясь от натурализованных персонажей. Появилось множество стилей, мультфильмов с необычной прорисовкой — «Снежная королева» и «Необыкновенный матч», а в 1953 году начинается выпуск кукольных мультиков, первым из которых стал «Карандаш и Клякса — веселые охотники».

Период с начала 70-х годов по середину 80-х справедливо называют эпохой расцвета «Союзмультфильма». В то время это была крупнейшая мультипликационная студия Европы, на которой работало более 500 человек и выпущено более 1000 пленок. Сложными для киностудии выдались 90-е годы, когда она оказалась на грани закрытия.

Сегодня студия набирает былую силу, ее руководство полностью рассчиталось с долгами, реорганизовало ее и возобновило кинопроизводство, выпуская новые замечательные мультфильмы, которые уже завоевали массу наград и понравились детям во всем мире.