Большой мусорный остров в океане. Приплыли

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5 июня в России отмечают День эколога. Одна из главных проблем экологии современного мира — загрязнение океана. Великое тихоокеанское мусорное пятно, в основном состоящее из обломков пластиковых изделий, уже заняло площадь, сравнимую с тремя Франциями. О том, как оно влияет на природу и человека и что с ним делать, учёные Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН рассказали «Парламентской газете».

Почему мусорный остров никуда не уплывает

Гигантский мусорный остров неспешно дрейфует по замкнутой траектории в Тихом океане, на участке между 20 -45 градусов северной широты и ­120-160 градусов западной долготы. Конечно, он нетвёрдый. Его можно сравнить с супом — три четверти крупных «ингредиентов» в виде пластиковых бутылок, рыболовных сетей, кусков бамперов, окурков и так далее и «приправа» в виде микропластика. Мусор приносит туда круговоротами огромных масс воды, которые образуют системы океанских течений, а внутри пятна, которое дислоцируется в так называемых конских широтах, почти всегда штиль. Поэтому мусор и не расплывается по океану, поясняет старший научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ кандидат биологических наук ­Филипп Сапожников.

«Эти широты прозвали конскими ещё в эпоху парусного флота: мало кто отваживался проложить маршрут судна через такой район, зато трупы коней, издохших в трюме при перевозке через океан, выброшенные за борт, исправно сносились течениями в эти районы и, раздувшись, плавали по поверхности», — рассказывает учёный.

Теперь конские трупы сменил разномастный пластик, на долю которого на этих участках приходится 99,9 процента от всего плавучего мусора. И это становится бичом планеты.

Есть очевидные проявления влияния гигантского скопления пластика посреди океана, обрисовывает ситуацию врио директора института доктор географических наук Алексей Соков. Например, в не­гниющих рыболовных сетях запутываются морские животные — черепахи, дельфины. Снять их они, конечно, не в состоянии — если сеть намотается на лапы и шею молодой черепахи, когда она подрастёт, сеть её задушит. К тому же пластиковые крышечки аппетитно блестят на поверхности и становятся добычей рыб и птиц, забивая их желудки до отказа. С этим пытаются бороться группы добровольцев на берегах Тихого океана, которые отлавливают птиц и дают им рвотные препараты, чтобы очистить организм. Но всех, конечно, не спасти. В итоге миллионы обитающих там птиц — примерно 90 процентов — уже имеют пластик внутри себя.

Как тихоокеанское пятно влияет на человека

Ещё коварнее микропластик, который получается при разрушении полимеров — ведь разлагаться они не могут, только рассыпаются на всё более мелкие части. По словам Филиппа Сапожникова, распадаясь на солнце, пластик выделяет вещества из группы фталатов, которые являются онкогенами, то есть способны вызывать раковые заболевания. Некоторые виды полимеров способны выделять бисфенолы, которые влияют на половые функции в том числе человека. Поэтому и нельзя наливать кипяток в обычные пластиковые бутылки, которые не предназначены для горячих напитков.

В мусорном же пятне всё варится на солнце, распадается под воздействием микроорганизмов, которые, строя колонии на пластике, образуют на нём микротрещины, и в довершение на потрескавшейся поверхности абсорбируются токсины. Всё это попадает в моллюсков и рыб, а на другом конце пищевой цепочки — человек. И мы едим мидии и устриц вместе с пластиком, который сам рано или поздно из организма выйдет, но оставит в нём яды, способные вызывать осложнения работы гормональной и других систем у людей.

Несмотря на довольно страшную картину, нельзя сказать, что внутри пластиковых пятен (а их по планете несколько) совсем нет жизни, отмечает Алексей Соков. Хотя и можно утверждать, что экобаланс существенно меняется. По оценкам учёных, около 30 процентов микроорганизмов из состава окружающих морских сообществ могут жить на пластике. Но даже с теми, кто умудрился приспособиться, происходят удивительные метаморфозы. Их как раз изучают сотрудники лаборатории экологии прибрежных донных сообществ института.

Например, диатомеи (одетые в кремниевые панцири микросущества, которые за счёт фотосинтеза выделяют примерно треть всего кислорода на Земле) одними из первых «распробовали» жизнь на полимерах в море. И, перейдя на пластик, они совсем перестают двигаться. А если диатомей насильно пересадить на природный материал (добровольно они пластик не покидают), они снова начинают движение, даже если уже 100 поколений сидели неподвижно. Так что остаётся только догадываться, как будет воздействовать пластиковый мир на животных и людей в дальнейшем.

Кто виноват и что делать?

Концентрация пластика в тихоокеанском пятне, открытом в 80-х годах ХХ века океанологом, увеличивается практически в геометрической прогрессии.из Фонда очистки океана с группой учёных провели исследование, которое показало, что концентрация стала выше примерно в три раза за каких-то полвека — с 1970 по 2015 год. А вот за счёт чего пятно пополняется, учёные пока спорят. Основная версия — мусор приносит с берегов морей. Сейчас Институт океанологии разрабатывает и другую концепцию: о том, что подавляющая часть отходов попадает в океан за счёт выносов загрязнённых рек, по берегам которых тоже растут свалки.

По оценкам учёных, около 30 процентов микроорганизмов из состава окружающих морских сообществ могут жить на пластике.

Существенный вклад в пластиковый кризис вносят корабли, с которых во время штормов ветер срывает контейнеры с отходами, нередко капитаны специально сливают в море ядовитые отходы. Мусор смывается в океан и во время природных катаклизмов — например, во время цунами Тохоку 2011 года, по оценкам правительства Японии, в море попало 4,5 миллиона тонн отходов.

Борются с великим мусорным пятном пока точечно. Например, из Сан-Франциско туда отправилось судно с 600-метровым мусоросборочным терминалом, который будет собирать отходы, находящиеся на глубине не больше 10 метров, и доставлять их на берег. Проект запустили благодаря изобретателю из Нидерландов Бояну Слату, собравшему средства на его реализацию с помощью краудфандинга. К 2050 году участники проекта планируют собрать весь мусор в пятне. Находка учёного незаменима для понимания, что происходит внутри мусорного пятна, но есть одно немаловажное но: свалок, которые находятся по берегам Восточной Азии, хватит на то, чтобы ещё сотню лет снабжать мусорный остров свежим пластиком с берегов, отмечает Сапожников.

Доступ пластика в океан ограничить пока непросто. По мнению учёного, от дешёвого, прочного, долговечного, простого в производстве материала отказаться сложно, и вряд ли это возможно будет сделать в ближайшее время. Конечно, в Европе утвердили план его вывода из некоторых отраслей производства к 2021 году, но пока это только проект. А мощного технологического рывка и строительства на берегах мусороперерабатывающих сооружений, которые могли бы спасти положение с тихо­океанским мусорным островом, от Китая, Филиппин и Индонезии, лидирующих по поставкам пластикового мусора в Мировой океан, ждать пока не приходится.

Но делать это придётся — человек просто неспособен жить на пластике. По словам Алексея Сокова, у Института океанологии есть три «мегарекомендации» не только по поводу мусорного пятна, но и по поводу нейтрализации загрязнения всех морей, в том числе Средиземного, дно впадин которого покрывает скопившийся пластиковый мусор всех мастей. А в Чёрном море огромное количество пластика выносится на берега, а потом штормами смывается обратно, и так он циркулирует годами в прибрежной полосе, постепенно разрушаясь на микрочастицы. В центральной части Чёрного моря, в ядрах круговоротов, скапливается крупный плавучий пластиковый мусор, также постепенно разрушающийся на части, в том числе на микрочастицы, которые постепенно тонут. Рекомендации звучат просто: надо строить на берегах утилизирующие предприятия с хорошей системой фильтрации выхлопных газов и прочих продуктов производства, переходить на новые, не такие опасные, биоразлагаемые формы пластика и, конечно, перерабатывать уже существующий полимерный мусор. Ведь немалый «плюс» термопластичных полимеров в том, что они почти не теряют свои свойства при переработке, и из них может получиться такая же бутылка, как и была, в отличие от изделий, например, из макулатуры. К тому же для производства не понадобятся новые вливания нефти. И в перспективе российская экономика вполне способна справиться с реализацией таких проектов, считает глава Института океанологии.

Мусорные острова бывают разные

На практике пока сложнее — многие виды пластика, которые считаются биоразлагаемыми, просто быстрее распадаются на микрочастицы, но всё равно не гниют. «Съедобный» же пластик из полисахаридов морских водорослей тоже имеет свои недостатки — он быстро деградирует на солнце, и в него уже не завернёшь продукты для пикника. Но в любом случае будущее за новыми материалами, способными разлагаться и не уступающими существующим полимерам по надёжности, — с сегодняшними технологиями это возможно.

Сферы применения уже существующего пластикового мусора тоже огромны. Кроме переработки в новые изделия, из него можно получать, например, топливо. А в Японии вообще создают свой мусорный остров, пригодный для жизни в отличие от тихоокеанского пятна. Его строят рядом с Токио из золы, которая получается после сжигания отходов, и засыпают землёй. Там сажают деревья, развивают инфраструктуру. Так что, уже живя в пластиковом мире, который когда-то описывали фантасты, где посуда, техника, мебель, автомобили, одежда из пластика, вполне можно использовать его не во вред планете и себе, а во благо, подчёркивают учёные.