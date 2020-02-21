21 февраля в разных странах мира отмечается Международный день родного языка. Праздник был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и отмечается с 2000 года. Дата была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей.

21 февраля 2003 года по случаю Международного дня родного языка Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура отметил: «Почему столько внимания уделяется родному языку? Потому что языки составляют неповторимое выражение человеческого творчества во всем его разнообразии. Как инструмент коммуникации, восприятия и размышления, язык также описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым, настоящим и будущим. Языки несут следы случайных встреч, различные источники, из которых они насыщались, каждый в соответствии со своей отдельной историей».

Ежегодно в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят различные мероприятия, посвященные определенной теме и нацеленные на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков (особенно языков, находящихся на грани исчезновения), лингвистического разнообразия и многоязычия.

Так, в разные годы проведение Дня было посвящено, в частности, взаимосвязи между родным языком и многоязычием, особенно в образовании, системе Брайля и языку жестов, охране нематериального наследия человечества и сохранению культурного разнообразия, роли языка, на котором ведется преподавание в школах и другим.

Согласно данным международной организации SIL International, в настоящее время в мире насчитывается более 7 тысяч языков. И только 560 из них активно используются в государственной и образовательной сферах. При этом, чтобы язык мог существовать, на нем должны говорить более 100 тысяч человек. Самыми распространенными и употребительными языками считаются английский, китайский, русский, французский, испанский, хинди, португальский и арабский.

К слову, 54% ресурсов Интернета — на английском языке, и всего 6% — на русском.