Мать Тереза: святость — не только роскошь, это обязанность для тебя и меня

Она разъезжала по всей Индии и Европе, побывала в Эфиопии и Судане, когда там начался голод. Потом отправилась на Филиппины, в Лос-Анджелес и Нью-Йорк — в штаб-квартиру ООН. Узнав о землетрясении в Армении, приехала в СССР, предложила помощь сестёр ордена милосердия и лично свою, поскольку всенародно известный лауреат Нобелевской премии мира мать Тереза посвятила себя служению обездоленным. Каждый поступок она совершала с любовью в сердце и по собственному желанию.

Будущая католическая монахиня мать Тереза, в миру Агнес Гонджа Бояджиу, родилась 27 августа 1910 года в столице Македонии Скопье. Её мать, урождённая Дранафиле Бернаи, была глубоко религиозной женщиной и своих двух дочерей и сына приучала быть для людей воплощением милосердия и доброты.

Агнес училась в школе, пела в церковном хоре. В выборе профессии на неё повлияло общение с братством благословенной Девы Марии — организацией, помогающей бедным людям в разных странах. После окончания школы девушка вступила в ирландский орден сестёр Лорето, имевший миссию в Индии. Своё имя орден получил по названию итальянского города Лорето, куда, по преданию, ангелы перенесли дом, в котором жила Богородица. Несколько месяцев Агнес провела в дублинском аббатстве Лорето, где выучила английский, а в январе 1929 года отплыла в Индию.

В Дарджилинге, небольшом городке в предгорьях Гималаев, стоял монастырь, в котором Агнес провела срок послушания, готовясь к пострижению в монахини. Когда это произошло, её направили преподавать историю и географию в школу святой Анны в Калькутте. Так она освоила хинди и бенгальский язык, избрала себе монашеское имя Тереза в честь святой Терезы де Лизье — французской монахини XIX века, которая стремилась делать людям добро, выполняла самую неприятную работу.

По другую сторону высокого забора, который окружал аккуратные газоны монастыря, соседствовал квартал трущоб и грязных переулков. Из окон мать Тереза видела кучи мусора, открытые люки коллекторов, много стариков, сирот и больных людей. После окончания занятий в школе неизвестная в то время молодая женщина навещала обитателей лачуг, приносила им лекарства и еду. А потом решила, что ей надо покинуть стены религиозной общины и стать «свободной» монахиней. Чтобы убедить в своём намерении руководство римско-католической церкви, ей потребовалось два года. Потом она прошла ускоренный курс основ медицины в Патне, на северо-востоке Индии, и вернулась в трущобы Калькутты помогать неимущим, живя среди них.

Первая «школа» матери Терезы располагалась под открытым небом, она писала слова бенгальского языка прутиком на песке для десятка детей. «Школа» не ускользнула от внимания их родителей, и вскоре там появилось несколько столов и грифельная доска. Прибавилось и учеников. Мать Тереза получила индийское гражданство, стала носить белое сари с голубой каймой и распятием, приколотым на плече. Она начала хлопотать об устройстве собственного монашеского ордена милосердия. Разрешение от Ватикана пришло в 1950 году. Первыми послушниками явились бывшие ученики школы Лорето, для которых самое непреложное правило — всеми силами помогать бедным. «Осмотритесь вокруг - в домах и на улицах городов, - призывала мать Тереза своих помощников. - И несите любовь к ближним своим, как если бы вы были их братьями и сёстрами».

Деятельность ордена была направлена на создание школ, приютов, больниц для беднейших из бедных независимо от их национальности и вероисповедания. Каждое новое здание, приобретаемое орденом на пожертвования, должно было получить одобрение матери Терезы. В свое время двадцать один дом милосердия разместили в США, два — во Франции, тринадцать - в Италии. Центры ордена открыли в Венесуэле, на Цейлоне и Кубе, в Танзании и в других местах. Был создан лепрозорий в Западной Бенгалии.

Примером действенной, искренней любви, которая выражается в конкретных делах, может служить приют Нирмал Хридой «Место чистого сердца» в Калькутте, где сёстры и добровольцы обеспечили необходимый уход за инвалидами и безнадёжно больными, а также детьми, которых доставляют с тротуаров и из мусорных ящиков полицейские и прохожие. Сама мать Тереза ощущала потребность в том, чтобы у больных СПИДом было место, где они могли бы спокойно встретить свой последний час, не опасаясь преследований и оскорблений, которые нередко становятся уделом тех, кто поражен этим недугом. Первый приют «Дар любви» она основала в Нью-Йорке накануне Рождества 1985 года. По её просьбе трое заключённых, умирающих от СПИДа, были освобождены из тюрьмы и помещены в новый приют. Наблюдая по заданию редакции ежедневную суету матери Терезы и сестёр с умирающими, каждого из которых она целовала в лоб, американский журналист обронил: «Я бы не сделал этого за миллион долларов!» «За миллион и я бы не сделала, - ответила мать Тереза. - Только бесплатно. Из любви к Христу».

Силу любви, которой неустанно учила эта худощавая, небольшого роста женщина, можно видеть в той семье её духовных единомышленников, объединивших не один миллион человек. Теперь орден милосердия имеет четыреста отделений в более чем ста странах, действует в районах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах. Своей подвижнической миссионерской, просветительской и благотворительной деятельностью мать Тереза заслужила преклонение и благодарность всей планеты. В 1979 году почётный доктор богословских наук Кембриджского университета мать Тереза была награждена Нобелевской премией мира «За деятельность в помощь страждущему». На вручении премии председатель норвежского Нобелевского комитета Иона Саннес сказал: «Мать Тереза во многом помогла перебросить мост от богатых стран к бедным… В каждом человеке она в состоянии заронить семена добра… Если это было бы не так, общество лишилось бы надежды, а мирные усилия утратили значение».

Канонизированная миром при жизни, мать Тереза выбрала для себя подобающий девиз: «Святость — не только роскошь, это обязанность для тебя и меня». Её уход из жизни 5 сентября 1997 года на фоне трагической гибели неделей ранее принцессы Дианы остался почти незамеченным мировыми СМИ.