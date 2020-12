Сейчас компьютерные вирусы стали обыденностью и практически на каждом компьютере или смартфоне устанавливаются защитные антивирусные программы. А ведь первые цифровые вирусы появились не так уж и давно.

Что такое компьютерный вирус?

Компьютерными вирусами называют виды вредоносного программного обеспечения, которые внедряются в код других программ, системную память или загрузочные секторы и могут распространять собственные копии по различным каналам цифровой связи.

Когда появился первый компьютерный вирус?

Согласно одной из версий, первым компьютерным вирусом называют программу Creeper, которая была создана в 1971 году Бобом Томасом. Creeper был создан для того, чтобы на практике проверить, возможны ли вообще самовоспроизводящиеся программы. Вреда от него не было никакого, он только выводил надпись на экран компьютера: «I'M THE CREEPER. CATCH ME IF YOU CAN!» («Я Creeper. Поймай меня, если сможешь!«).

А когда появилась первая антивирусная программа?

Первый антивирус появился в том же 1971 году. Это была программа Reaper, в задачи которой входило находить копии программы Creeper, и прекращать их работу.

Немного истории о компьютерных вирусах

Термин «компьютерный вирус» появился в 1973 году в фантастическом фильме «Westworld». В том же фильме было использовано и современное значение термина: «вредоносная программа, внедрившаяся в компьютерную систему».

В 1987 году появился вирус Brain, заражающий IBM PC-совместимые компьютеры под управлением MS-DOS. Но он был не очень опасен: его действие заключалось в изменении метки на дискетах в 360 Кбайт.

2 ноября 1988 года студент Корнельского университета Роберт Моррис-младший запустил программу-червь. Червь Морриса стал первым успешно распространившимся сетевым червем и одной из первых программ, эксплуатирующих такую уязвимость, как переполнение буфера. Всего за 1,5 часа червь заразил 6 000 компьютеров.

Именно из-за червя Морриса были пересмотрены требования к безопасности систем и созданы специальные институты, занимающиеся безопасностью компьютеров и разрабатывающие рекомендации по устранению вирусов.