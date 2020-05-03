Когда появился спам?

42 года назад, 3 мая 1978 года, было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. Сегодня такую навязчивую рекламу, которая рассылается абонентам без их разрешения, называют спамом.

Первое спам-сообщение 400 получателям разослала в 1978 году американская компания, которая занималась изготовлением электронной техники. С помощью рекламы она решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети Арпанет, прототипу современного Интернета. Эта сеть была создана в 1968 году по заказу министерства обороны США как средство передачи информации на случай атомной войны. Первоначально к Арпанет были подключены несколько ведущих университетов штата Калифорния, но вскоре сеть распространилась на всю Америку. Арпанет технически устарел и прекратил существование в 1990 году, а затем началась эра Интернета.

Хотя спам появился более 40 лет назад, масштабы стихийного бедствия он приобрёл в 90-е годы, когда начал распространяться Интернет. Название этому «электронному мусору» придумал в 1993 году системный администратор Джоэл Фер. Название «СПАМ» (Spiced Ham) носит марка мясных консервов. После Второй мировой войны, когда на британских островах действовала карточная система, «СПАМ» был одним из немногих мясных продуктов, находившихся в свободной продаже. В 1970 году в Англии сняли комедию в которой было изображено кафе, где все блюда были приготовлены из «СПАМ», который усиленно навязывался клиентам. Поэтому эти консервы стали символом назойливой рекламы.

В наше время спам превратился в мощную индустрию. Ежедневно рассылается более ста миллиардов электронных писем, многие из которых содержат компьютерные вирусы. По данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Интернете, это ненужная информация.