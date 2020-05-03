Когда появился спам?
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42 года назад, 3 мая 1978 года, было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. Сегодня такую навязчивую рекламу, которая рассылается абонентам без их разрешения, называют спамом.
Первое спам-сообщение 400 получателям разослала в 1978 году американская компания, которая занималась изготовлением электронной техники. С помощью рекламы она решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети Арпанет, прототипу современного Интернета. Эта сеть была создана в 1968 году по заказу министерства обороны США как средство передачи информации на случай атомной войны. Первоначально к Арпанет были подключены несколько ведущих университетов штата Калифорния, но вскоре сеть распространилась на всю Америку. Арпанет технически устарел и прекратил существование в 1990 году, а затем началась эра Интернета.
В наше время спам превратился в мощную индустрию. Ежедневно рассылается более ста миллиардов электронных писем, многие из которых содержат компьютерные вирусы. По данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Интернете, это ненужная информация.