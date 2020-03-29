18.12.2020 в 14:48
Меню
Свежий номер Законы Подписка Журнал «РФ сегодня»

Иван Сусанин совершил свой подвиг 407 лет назад

Тема: Выбор читателей

Иван Сусанин совершил свой подвиг 407 лет назад

Константин Маковский. Иван Сусанин. 1914г. Фото: public domain

30 марта 1613 года костромской крестьянин Иван Сусанин совершил патриотический подвиг, воспетый поэтами и историками. В Костроме стоит памятник народному герою, а его героический поступок лёг в основу оперы Глинки «Жизнь за царя».

В 1613 году после Земского Собора и официального избрания Михаила Романова на царствование поляки намерены были воспрепятствовать этому. Они решили взять царя в плен или убить. Сам царь со своей матерью в это время находились под Костромой. Поляки, узнав об этом, отправились в деревню Домнино. Они заставили местного крестьянина Ивана Сусанина показать где прячется молодой Романов. Крестьянин согласился и повел поляков, но в противоположную сторону — к болотам и лесам. Зайдя в самую глубь леса, поляки поняли, что идут в другую сторону и начали пытать Сусанина. Крестьянин принял мучительную смерть, но не рассказал, где прятался царь. Сам Михаил Романов со своей матерью в это время укрылся за стенами Ипатьевского монастыря.

Как Иван Сусанин спас царя и всё русское государство

Иван Сусанин завершил своим подвигом так называемое «Смутное время» на Руси, положив начало трёхвековому правлению династии Романовых. По официальной версии местом захоронения крестьянина изначально была сама деревня, а после его прах перенесли в Ипатьевский монастырь.  При этом археологами были найдены несколько могил героя.

В 1851 году памятник Ивану Сусанину был воздвигнут в Костроме, а центральная площадь стала носить его имя. В 1918 году с приходом к власти большевиков бюст Сусанина был уничтожен, но в 1967 году памятник восстановили.

Автор: Мария Соколова

Просмотров 10379

30.03.2020 00:07

Пример



Интересное за неделю

1 Учёные рассказали о способе уничтожить коронавирус за две минуты

2 Подросткам предлагают сохранить пенсию по потере кормильца при подработке в каникулы

3 Четыре вопроса про закон о дистанционном обучении

4 Геополитическая основа будущего России

5 Вирусолог назвал группу людей, устойчивых к COVID-19

6 Число обследований для получения инвалидности сведут к минимуму

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как получить новогодние выплаты на детей

В Госдуме отреагировали на запрет российским спортсменам выступать под национальным флагом

Оформление ипотеки онлайн предложили упростить

Популярно в соцсетях