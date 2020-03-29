Иван Сусанин совершил свой подвиг 407 лет назад

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30 марта 1613 года костромской крестьянин Иван Сусанин совершил патриотический подвиг, воспетый поэтами и историками. В Костроме стоит памятник народному герою, а его героический поступок лёг в основу оперы Глинки «Жизнь за царя».

В 1613 году после Земского Собора и официального избрания Михаила Романова на царствование поляки намерены были воспрепятствовать этому. Они решили взять царя в плен или убить. Сам царь со своей матерью в это время находились под Костромой. Поляки, узнав об этом, отправились в деревню Домнино. Они заставили местного крестьянина Ивана Сусанина показать где прячется молодой Романов. Крестьянин согласился и повел поляков, но в противоположную сторону — к болотам и лесам. Зайдя в самую глубь леса, поляки поняли, что идут в другую сторону и начали пытать Сусанина. Крестьянин принял мучительную смерть, но не рассказал, где прятался царь. Сам Михаил Романов со своей матерью в это время укрылся за стенами Ипатьевского монастыря.

Иван Сусанин завершил своим подвигом так называемое «Смутное время» на Руси, положив начало трёхвековому правлению династии Романовых. По официальной версии местом захоронения крестьянина изначально была сама деревня, а после его прах перенесли в Ипатьевский монастырь. При этом археологами были найдены несколько могил героя.

В 1851 году памятник Ивану Сусанину был воздвигнут в Костроме, а центральная площадь стала носить его имя. В 1918 году с приходом к власти большевиков бюст Сусанина был уничтожен, но в 1967 году памятник восстановили.