Иван Сусанин совершил свой подвиг 407 лет назад
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Константин Маковский. Иван Сусанин. 1914г. Фото: public domain
30 марта 1613 года костромской крестьянин Иван Сусанин совершил патриотический подвиг, воспетый поэтами и историками. В Костроме стоит памятник народному герою, а его героический поступок лёг в основу оперы Глинки «Жизнь за царя».
В 1613 году после Земского Собора и официального избрания Михаила Романова на царствование поляки намерены были воспрепятствовать этому. Они решили взять царя в плен или убить. Сам царь со своей матерью в это время находились под Костромой. Поляки, узнав об этом, отправились в деревню Домнино. Они заставили местного крестьянина Ивана Сусанина показать где прячется молодой Романов. Крестьянин согласился и повел поляков, но в противоположную сторону — к болотам и лесам. Зайдя в самую глубь леса, поляки поняли, что идут в другую сторону и начали пытать Сусанина. Крестьянин принял мучительную смерть, но не рассказал, где прятался царь. Сам Михаил Романов со своей матерью в это время укрылся за стенами Ипатьевского монастыря.
В 1851 году памятник Ивану Сусанину был воздвигнут в Костроме, а центральная площадь стала носить его имя. В 1918 году с приходом к власти большевиков бюст Сусанина был уничтожен, но в 1967 году памятник восстановили.