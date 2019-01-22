Человек достигал дна Марианской впадины только два раза

Рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины, который был установлен 23 января 1960 года, повторили только однажды.

59 лет назад к самому глубокому участку впадины и всего мирового океана — «Бездне Челленджера» — на батискафе «Триест» спустились американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пикар.

Сперва приборы зафиксировали глубину — 11 521 метр, но впоследствии цифру скорректировали до 10 918 метров. «Триест» спускался до этой отметки 4 часа 48 минут, а поднимался 3 часа 15 минут. На дне Уолш и Пикар пробыли примерно 20 минут.

исследовательский батискаф "Триест", на котором в 1960 году было совершено погружение в Марианскую впадину

В 1995 и 2009 годах туда же спускались необитаемые аппараты «Кайко» и «Нерей», а 25 марта 2012-го бездны на вертикальном батискафе Deepsea Challenger достиг американский режиссёр Джеймс Кэмерон. Там он пробыл три часа, производя съёмку и сбор образцов.

По замерам 2011 года, глубина «Бездны Челленджера» составляет 10 994 метра ниже уровня моря. У дна давление воды достигает 108,6 миллипаскалей, что где-то в 1072 раза больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана.

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В марте прошлого года о планах организовать экспедицию на дно Марианской впадины сообщил российский путешественник Федор Конюхов. По его словам, планируется, что в погружении примет участие и Артур Чилингаров.

В конце октября гендиректор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что начинается проектирование батискафа для спуска на дно Марианской впадины. Пока что формируется расширенное техническое задание, ищутся поставщики основных видов комплектующих и оборудования. Вторым шагом будет технический эскизный проект.

Фото: wikipedia.org