Шампанское не надо закусывать. Шампанское нужно пить и целоваться

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«Вдовы Клико или Моэта благословенное вино в бутылке мёрзлой для поэта на стол тотчас принесено», — декламирует «Евгения Онегина» профессор, завкафедрой виноделия Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Евгений Павлович Шольц-Куликов.

Шампанское и стихи неразделимы, убеждён учёный-винодел. Как кандидат филологических наук, подтверждаю его вывод с «другого фланга» отечественной науки знаменитым рецептом от Игоря Северянина: «Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском! Удивительно вкусно, искристо, остро!».

Если ананасы в России не растут, то шампанское у нас не хуже, чем в самой Шампани. И вообще древние греки делали вино в Тавриде в те незапамятные времена, когда на месте современного Парижа росли дремучие, первозданные леса. Однако перенесёмся ближе к нашим дням. Первые опыты по производству русского шампанского относятся к концу XVIII века. Их произвёл в 1799 году в Крыму, в Судаке, академик Пётр Симон Паллас. Он же в 1804 году создал там первое в стране казённое училище виноградарства и виноделия.

Прорыв в Европу

А международную известность отечественному игристому вину ещё столетие спустя принёс князь Лев Сергеевич Голицын. В 1878 году он купил в Крыму имение, которое назвал Парадиз (ныне Новый Свет), и занялся производством «райского вина» — игристого. Целью Голицына было создать изысканный напиток, не уступающий лучшим французским образцам. И его труды увенчались успехом. Сначала княжеское вино оценили знавшие толк в шампанском члены российской императорской фамилии. В 1896 году во время коронации Николая II к царскому столу подали партию голицынского «Коронационного» вина. А ещё четыре года спустя Лев Сергеевич произвёл настоящий фурор, завоевав Гран-при на Всемирной промышленной выставке в Париже.

«Дегустация была «слепой», члены жюри не знали, чьё вино они пробуют, — рассказывает Шольц-Куликов. — Оглашать итоги конкурса на торжественном банкете в Эйфелевой башне выпало графу Шандону — хозяину знаменитой фирмы «Моэт и Шандон» (той самой, чьё вино прославил в своих стихах Александр Сергеевич Пушкин. — Автор.). Шандон был уверен в том, что победителем стало именно вино его производства и произнёс: «Это моё шампанское, которое вы сейчас пьёте, своим высоким качеством обязано не столько мне, сколько виноделам, которые из поколения в поколение работают в моей фирме. Поднимаю бокал за виноделов, сделавших это чудесное, непревзойденное шампанское!». «Я вам очень благодарен, граф, за рекламу, сделанную во Франции моему шампанскому, которое вы сейчас пьёте», — перебил графа Голицын. Конечно, сначала ему никто не поверил, тогда Шандон попросил очистить бутылку победителя и, не веря своим глазам, прочёл: Noviy Sviet. Le prince Golitsyn.

Так русское шампанское прорвалось в Европу. Впрочем, голицынское шампанское можно было попробовать не только в Европе, при дворе у императора или в крымском Парадизе, но и, например, в Москве, на Тверской. «Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чём не отказывая, особенно учащейся молодёжи, держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом, магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников «Hовый Свет» и продавал в розницу чистое, натуральное вино по двадцать пять копеек за бутылку: «Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино! — заявил он», — писал о Голицыне знаменитый русский литератор, журналист Владимир Гиляровский.

Жить веселее!

Князь Голицын был уверен (и доказал это на деле), что мы можем делать вино не хуже европейцев. «Наша слабость заключается в том, что мы себе не верим, мы читаем иностранные книги, мы слушаем иностранных людей и вместо критики отступаем перед ними с благоговением, — говорил Лев Сергеевич. — Да разве иностранец желает, чтобы наша промышленность возникла, чтобы мы ему явились конкурентом на всемирном рынке? Никогда!.. Разве иностранец может любить нашу Родину больше своей? Получать хорошее жалованье, вернуться к себе, посмеяться со своими над этими идиотами, о которых расскажет, — вот идеал всякого. Разве все иностранцы, которых привёз князь Воронцов, что-нибудь создали? Разве все торговцы, которые нажили миллионы в России, подумали выдвинуть русское виноделие? Никогда! Они только заботятся об одном, и они это высказали громогласно, именно — чтобы не сажали в России виноградников…"

Заглянешь сегодня в винный магазин и понимаешь, что слова князя не утратили своей актуальности. А между тем и сейчас российское шампанское не уступает лучшим иностранным образцам, утверждает президент Союза виноделов Крыма профессор Виктор Афанасьевич Загоруйко из Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» Российской академии наук.

У аристократа князя Голицына были достойные ученики и в пролетарские, советские годы. Собственно, именно тогда игристое вино стало в нашей стране по-настоящему народным напитком. В начале 30-х годов прошлого века Сталин потребовал от отечественных виноделов наладить массовое производство шампанского. Эту задачу решил профессор Антон Михайлович Фролов-Багреев, создавший собственную технологию производства резервуарного игристого вина всего за 26 дней. Это вино получило легендарное название «Советское шампанское». Жить в Стране советов с этим напитком стало действительно веселее, а учёный получил за свою работу Сталинскую премию.

Пусть твои печали и невзгоды как осадок выпадут на дно

После войны ученики Фролова-Багреева Георгий Герасимович Агабальянц, Артемий Артемьевич Мержанян и Сергей Алексеевич Брусиловский пошли ещё дальше и придумали метод «шампанизации вина в непрерывном потоке», который стал настоящим вкладом отечественной науки в мировое виноделие, — патент на эту технологию купили многие иностранные компании, включая уже несколько раз упоминавшуюся здесь «Моэт». И хотя, безусловно, качество резервуарного шампанского, или шампанского, изготовленного методом «шампанизации вина в непрерывном потоке», ниже, чем бутылочного шампанского с трёхлетней выдержкой, производящегося классическим способом, использование этих технологий в Советском Союзе позволило сделать качественное игристое вино доступным каждому гражданину страны. Ну и, конечно, для гурманов в России по-прежнему производится и высококачественное классическое шампанское.

«В 1991 году мы со знаменитым советским виноделом Германом Георгиевичем Валуйко были участниками международного конкурса шампанских вин в Шампани, посвящённого 250-летию фирмы «Моэт и Шандон», — вспоминает профессор Загоруйко. — Устроители конкурса подарили всем членам жюри по бутылке этого легендарного шампанского. Мы с Германом Георгиевичем привезли их домой, в Крым, чтобы устроить во Всесоюзном научно-исследовательском институте виноделия и виноградарства «Магарач» дегустацию с участием шампанистов со всей страны. И какова же была наша радость, когда выяснилось, что наше шампанское и французское получили почти одинаковые оценки».

С тех пор прошло четверть века, которые, увы, стали временем упадка в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики. Однако российские шампанисты вопреки этой тенденции сохранили высокое качество своего производства.

«Новый год немыслим без бутылки шампанского, — со знанием дела говорит Шольц-Куликов, один из авторов севастопольских игристых вин, и снова читает стихи, на этот раз собственного сочинения: — С Новым годом, друг мой, с Новым годом, пусть играет новое вино, пусть твои печали и невзгоды как осадок выпадут на дно».

А я возвращаюсь к рецептам новогоднего стола и спрашиваю у другого известного винодела профессора Загоруйко, чем правильно закусывать шампанское? «Шампанское не нужно закусывать, — отвечает Виктор Афанасьевич. — Шампанское нужно пить и целоваться!»

Кстати

Сегодня в Крыму ежегодно выпускается около 17,5 миллиона бутылок игристого вина, из них около 1,5 миллиона — классическим способом.