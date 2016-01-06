Дед Мороз и его собратья

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Главным зимним волшебником нашей страны считается Дед Мороз из Великого Устюга. Тем не менее обзавестись собственными новогодними старцами успели многие регионы. Биография дедушек непроста и запутана, особенно если сразу не отделить их от западных собратьев, многие из которых ведут свой род от святого Николая, жившего в турецком городе Мира в IV веке н.э.

Прямой предок нашего Мороза, по одной из версий, - восточнославянский дух холода Трескун (Студенец). Другая легенда гласит, что «прапрадедом» современного русского Деда Мороза был герой русских народных сказок Морозко или Мороз Красный Нос, хозяин погоды, зимы и холодов. Кстати, тот персонаж был далеко не добряком: первоначально миру он являлся маленьким старичком с длинной бородой и настолько крутым нравом, что боялось его даже солнце!

Современный Дедушка «лёгок на подъём» и за последние годы успел сменить немало официальных резиденций. В 80-х годах прошлого века главный зимний кудесник проживал в Архангельске, а в 90-х перебрался в лапландский заповедник в Мурманской области. После того как в 1999 году ему отстроили вотчину в Великом Устюге, он переехал туда.

Сейчас во владениях Деда Мороза можно побывать в Доме волшебника, прогуляться по Тропе сказок, посетить зоосад Деда Мороза - филиал Московского зоопарка, пасеку Деда Мороза и каскад прудов. Кроме того, желающие могут отправиться в городскую резиденцию Деда Мороза, или в Ледовый дворец.

Случались с дедушкой и «конфузы». Как-то журналисты заметили: пока официальный Дед Мороз из Великого Устюга зажигал новогоднюю ёлку в Омске, другой официальный Дед Мороз из Великого Устюга прибыл с визитом в Рязань. После недолгих разбирательств выяснилось: на самом деле Дедов Морозов в Великом Устюге целых три. Каждый из них закреплён за определёнными регионами - так что дети каждого города всегда видели одинакового Мороза.

Главная Снегурочка работает круглый год

Если аналоги Деда Мороза есть во многих странах, то Снегурочка - достояние чисто русское. Тайн вокруг неё ещё больше, чем вокруг Мороза, доподлинно даже неизвестно, кто её родители. По одной из легенд, её отец - Снеговик, сын Мороза и Вьюги. Мать Снегурочки - Весна-Красна. По другой версии, представленной в русской народной сказке, родителей у Снегурочки нет вообще, её сделали из снега, а после она ожила.

Случались неурядицы и вокруг главной Снегурочки страны. С 2003 года её родиной считается Кострома. Там у неё есть свой Терем с настоящей ледяной комнатой, минусовая температура в ней поддерживается даже летом. Связь с дедушкой внучка установила через волшебное зеркало, с помощью которого пообщаться с зимним волшебником может и любой посетитель. Работает Снегурочка круглый год - для этого власти города ей отвели специальную резиденцию. Ну а зимой она появляется на официальных мероприятиях вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга.

И мало кто знает, что упорядочить свою жизнь внучке Мороза удалось не сразу. А перед тем как это случилось, её едва не привлекли к суду. Дело в том, что Терем строили частники, которым первоначально был отдан проект. А потом при городском управлении культуры появилась ещё одна Снегурочка, и на официальные мероприятия с Морозом стала ездить именно она. Возникла несправедливость: рекламирует Снегурочку государство, а приехать к ней в гости можно лишь в частный Терем. После того как чиновники отвели ей ещё одну, государственную, резиденцию, предприниматели, по слухам, стали грозить обращением в суд. Договориться, хоть и с трудом, но удалось. Сейчас считается, что Снегурочка у нас одна, резиденция - место её работы, а Терем - для жизни. Бизнес и власти заранее согласовывают список мероприятий, чтобы она не появлялась в двух местах одновременно.

Эхээ Дьыл: самый многодетный Мороз

Якутский собрат Деда Мороза - Эхээ Дьыл - поселился в районе посёлков Оймякон и Томтор. Добраться к нему в гости и проверить, как живёт дедушка, решаются немногие: в этих местах температура зимой опускается до -71 градуса по Цельсию. Семейство Старца обширно и деятельно: его жена Кыхын Хотун ведает зимним временем; три дочери Саасчана, Сайыына и Кyхyyнэй распределяют между собой весенние, летние и осенние обязанности. При деле даже двое внуков дедушки: старшая внучка - Хаарчаана - считается покровительницей снега, а младший внук - Тыалчаан - явно не случайно зовётся «ветерком-посланником».

Есть у Эхээ Дьыл и питомец - огромный и сильный бык. Осенью зверь выходит из океана и начинает отращивать рога. Согласно поверью, чем длиннее вырастут рога у быка - тем крепче будет мороз в Якутии.

Кстати, якутский зимний волшебник - один из самых «поздних» среди коллег по цеху. В первый раз миру он явил себя в 2000 году, на президентской ёлке в Якутске. Однако установить контакт с собратьями уже успел: в гости приезжали Дед Мороз с Санта-Клаусом, на прямую связь с дедушкой выходил и финский Йоулупукки.

Тол Бабай: потомок великанов

Легенда гласит, что удмуртский Тол Бабай - прямой родственник алангасаров - великанов, которые жили на прикамских просторах ещё до появления людей. Когда же рядом с ними поселились люди, алангасаров такое соседство не обрадовало, и они ушли далеко на север, в полуночный край - Уйпал.

И лишь один из них не смог оставить родную землю - он её слишком любил. Природа ответила одинокому великану взаимностью и раскрыла тайны языка птиц и зверей, поведала о целебных свойствах растений. За сотни лет, проведённых среди людей, бывший алангасар изменил свой облик и стал являться миру в образе мудрого Старца. Появилось у дедушки и хобби - он стал собирать народные сказания и песни. Недаром в волшебном коробе Тол Бабая - не только подарки, но и добрая сказка.

Появлялся Старец только зимой, тайком следил за играми детей, представлял, что он тоже участвует в этих забавах. Но долгое время дедушка им себя не показывал: боялся напугать. Когда же дети его всё же увидели, то не испугались, а пригласили играть вместе с ним. От них же Старец получил новое имя Тол Бабай - «зимний дед».

Позже у дедушки появилась своя резиденция: сперва он жил в деревушке Титово, а после того как от наплыва гостей там стало слишком тесно, переехал в село Шаркан. В новой усадьбе Старца посетителей ждёт обширная экскурсионно-развлекательная программа: не только изба самого Тол Бабая и «Обыда-кар» - жилище удмуртской Бабы-яги Обыды, но и тюбинговые трассы и трассы проката снегоходов и квадроциклов.

Ямал Ири: дух коренных народов Севера

Главный зимний волшебник Ямало-Ненецкого автономного округа - Ямал Ири. Этот сказочный персонаж - образ собирательный, считается, что он воплотил в себе лучшие качества коренных народов Севера. Потому и одевается дедушка Ири исключительно в национальную одежду - малицу и кисы, а подпоясывается стильным национальным поясом, украшенным изделиями из кости мамонта. Временами вместо такого пояса Старец может себе позволить щегольнуть широким кушаком.

Ямал Ири, кроме чудесного посоха-лопатки, «вооружён» волшебным бубном из оленьей шкуры для проведения обрядов. Говорят, что звуки этого бубна отгоняют злых духов от тех счастливцев, кого дедушка решил навестить. Стоит его услышать, как появляется заряд бодрости и положительной энергии.

Живёт дедушка в посёлке Горнокнязевск (15 километров от Салехарда). Его верный друг и спутник - не Снегурочка, как принято, а собаки хаски.

Паккайне: Морозец с идеальным характером

Карельский коллега официального Деда Мороза - Паккайне - широкую известность получил сравнительно недавно (по слухам, придумали его работники местного краеведческого музея). И дедушкой он совсем не выглядит. В переводе с карельского Паккайне обозначает «Морозец». По легенде, этот добрый молодец родился 1 декабря, в сильный мороз, когда его родители-купцы возвращались с ярмарки в городе Олонец, и стал расти не по дням, а по часам. К концу своей первой зимы Паккайне превратился в статного рыжеволосого юношу с идеальным характером.

Поселился Паккайне под Петрозаводском, в деревенской избе селения Большая Сельга.

Сагаан Убугун: старик с рождения

Бурятский зимний волшебник - Сагаан Убугун. По преданиям, он уже родился стариком - такое наказание выбрали волшебники для его матери, которая отказалась дать им попить воды. Но самого дедушку такие происки не озлобили.

Сагаан Убугун - щедрый волшебник, и вместо банальных презентов дарит добрым людям богатство, любовь и здоровье на весь будущий год. Он вообще считается покровителем долголетия, счастья, семейного благополучия, продолжения рода и плодородия. Кстати, злых людей наказывает тоже он: наводит на них болезни, воров, раны, сыпи и дурные сновидения «в таком обилии, как дождь».

Ему посвящена отдельная буддийская сутра, считается, что Белый Старец даже с Буддой общался.

Новый год в Бурятии празднуют по лунному календарю. Отмечать праздник Белого месяца, или Сагаалган, Белый Старец зовёт гостей на озеро Байкал. Постоянная резиденция дедушки находится в Этнографическом музее народов Забайкалья города Улан-Удэ.

Кыш Бабай: правитель мира

Древние тюрки отмечали начало обновления жизни в самую долгую ночь декабря. По легенде, именно тогда на свет появился верховный бог Тенгре, правитель мира и всех божеств. В знак уважения и преданности Тенгре в эту ночь зимний волшебник, получивший имя Кыш Бабай, проводил специальный праздничный обряд. Традиционно торжества шли вокруг священного вечного зелёного дерева-ели. На празднике присутствовало всё семейство Кыш Бабая: любимая дочь Кар Кызы, друзья Кар Малай и Кар Эби, а также помощники: дух леса Шуралеи и дух воды Су Анасы.

Как и прочие новогодние старцы, Кыш Бабай не бомжует: ему отвели резиденцию в еловом лесу на берегу реки Ия, в 60 километрах от города Казани в селе Яна Кырлай.