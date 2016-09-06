Худшая форма правления, если не считать остальные 15 сентября — Международный день демократии Девять лет назад Генеральная Ассамблея ООН определила 15 сентября Международным днем демократии и предложила государствам, равно как региональным, межправительственным и неправительственным организациям и частным лицам, отмечать его, обращая внимание на положение с демократией у себя дома и в мире. ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРЛАМЕНТОВ Справедливости ради следует ска­зать, что побудительным мотивом для Объединенных Наций стала инициатива Межпарламентского союза (МПС), который десятью го­дами ранее — еще в сентябре 1997 года — принял Всеобщую деклара­цию о демократии. В этом докумен­те демократия трактовалась и как общепризнанный идеал, и как цель, которая основывается на общих ценностях, разделяемых всем миро­вым сообществом вне зависимости от культурных, политических, соци­альных и экономических различий. Парламентарии 162 стран со­гласились, что в качестве идеала демократия должна быть нацелена, прежде всего, на сохранение и со­действие достоинству и фундамен­тальным правам индивида, на до­стижение социальной справедливо­сти, на ускорение экономического и социального развития общества, укрепление согласия в нем. В ка­честве формы правления она пред­ставляет собой наилучший способ достижения этих целей, а также яв­ляется единственной политической системой, обладающей способно­стью к самокоррекции. В ООН до­бавляют: демократия — это еще важный фактор, стимулирующий социально-экономический прогресс, поддержание международного мира и безопасности. Канонической для определения самого понятия демократии стала формула Авраама Линкольна: «Власть народа, осуществляемая народом в интересах народа» Вместе с тем уже в преамбуле де­кларации, принятой МПС, записано важнейшее положение, о котором сегодняшние «крестоносцы демокра­тии» предпочитают не вспоминать: каждое государство обладает суве­ренным правом свободно выбирать и развивать — в согласии с волей своего народа — собственные полити­ческие, социальные, экономические и культурные системы без вмешатель­ства извне и в соответствии с Уста­вом ООН. Вместе с тем уже в преамбуле де­кларации, принятой МПС, записано важнейшее положение, о котором сегодняшние «крестоносцы демокра­тии» предпочитают не вспоминать: каждое государство обладает суве­ренным правом свободно выбирать и развивать — в согласии с волей своего народа — собственные полити­ческие, социальные, экономические и культурные системы без вмешатель­ства извне и в соответствии с Уста­вом ООН. Хотя новый праздник отмечается с 2008 года, никакого определенно­го ритуала за это время не роди­лось ни на глобальном уровне, ни на национальном. В России День демократии вообще присутствует преимущественно на интернет-ресурсах в календарях событий и знаменательных дат. То ли в череде великих дел нам не до демо­кратии, то ли все проблемы в этом плане мы уже решили… ОТ ПЛАТОНА К ДЖЕФФЕРСОНУ Многократно растиражированное определение демократии Черчил­лем как «худшей формы правления, если не считать всех остальных» известно, наверное, всем. Менее из­вестна вся цитата целиком, где он, на тот момент отставной премьер и лидер парламентской оппозиции, аккуратно переадресовал авторство хлесткого выражения некоему ано­ниму: «Немало форм правления бы­ло перепробовано — и будет еще — в этом греховном и бедственном мире. Никто не считает демокра­тию образцом совершенства и пре­мудрости. В самом деле, было же сказано, что демократия является худшей формой правления, если не считать все остальные, к которым время от времени обращались». Платон. Скульптура. Бронза. Фото: pixabay.com Собственно говоря, демократию критиковали ровно столько, сколь­ко она существует. Платон называл ее властью завистливых бедняков и предупреждал, что избыточная демократия неизбежно ведет к дик­татуре. Аристотель вслед за своим учителем Платоном видел в демо­кратии правление неимущего боль­шинства в интересах исключитель­но этого самого большинства и счи­тал ее одной из трех искаженных форм правления наряду с тиранией, являющейся искажением монархии, и олигархией — искажением аристо­кратии. Великие древние греки знали, о чем говорили. Ничем не ограни­ченная власть народного собра­ния Афин распространялась, в том числе, на элементы частной жизни. Абсолютность и всепроникновение власти, этакий «демократический тоталитаризм», таили в себе опас­ность вырождения в тиранию. Что, по сути, и произошло. Одно дело, когда над народным собранием до­влел авторитет мудрых вождей, по­добных Периклу, умевших противо­речия между богатыми и бедными не доводить до антагонизма, и со­всем другое, когда у руля оказыва­лись, говоря современным языком, популисты, меньше всего склонные считаться с мнением и интересами меньшинства. Мало-помалу Афин­ская республика выродилась, приоб­ретя черты охлократии и диктатуры деклассированного большинства. Через много веков Иммануил Кант противопоставит «республику» и «де­мократию». Первую он трактовал как правовое государство с разделением властей, системой сдержек и противо­весов, защитой личных прав и пред­ставительством в правительстве, вторую — как неограниченную власть большинства через всеобщее избира­тельное право, что, по его убеждению, являлось предпосылкой к тирании. Американские же отцы-основатели Томас Джефферсон, Джеймс Уилсон, напротив, республику и демократию отождествляли и использовали оба термина попеременно. Представление об Америке как о первопроходце и знаменосце де­мократии и восходит как раз к за­рождению Северо-Американских Соединенных Штатов, будучи по­том талантливо растиражировано и укоренено в сознании миллионов. Нельзя не признать, что в деле об­работки массового сознания, при­чем не только внутри собственных границ, но и далеко за их предела­ми, мало кто сравнится с США в плане профессионализма и эффек­тивности. И ладно бы дело огра­ничивалось лишь саморекламой и пропагандой. Куда печальнее и трагичнее по последствиям, что из Второй мировой войны они выш­ли с твердым убеждением в сво­ей мессианской роли и принялись железной рукой загонять к демо­кратическому (в его американской трактовке) счастью другие народы и государства. ПЛЮРАЛИЗМ И ЕГО ГРАНИЦЫ Как бы то ни было, современная концепция либеральной демократии, которую ее адепты стараются навя­зать в глобальном масштабе как не­кий эталонный метр, действительно восходит в своей практической реа­лизации к американской революции, конституции и поправкам к ней, хотя истоки ее можно обнаружить еще в английской Великой хартии вольностей и Билле о правах. Но у доброй старой Англии после сво­ей революции еще без малого два столетия ушло, чтобы демократи­зировать парламент. На этот вре­менной отрезок как раз и пришлась попытка задушить революцию в ее американских колониях вместе с их нарождающейся демократией. Наполеон считал своим главным достижением Гражданский кодекс Либерализм впервые разделил человека, общество и государство, разделил государство и граждан­ское общество как две автономные сферы, юридически и институцио­нально ограничил сферу вмеша­тельства и контроля со стороны государства в функционирование гражданского общества и частную жизнь, декларировал автономию и права меньшинства по отношению к большинству и политическое ра­венство всех граждан. А также по­ставил индивида в центр полити­ческой системы и наделил его фун­даментальными неотъемлемыми правами. Канонической для опреде­ления самого понятия демократии стала формула Авраама Линкольна: «Власть народа, осуществляемая на­родом в интересах народа». Либерализм впервые разделил человека, общество и государство, разделил государство и граждан­ское общество как две автономные сферы, юридически и институцио­нально ограничил сферу вмеша­тельства и контроля со стороны государства в функционирование гражданского общества и частную жизнь, декларировал автономию и права меньшинства по отношению к большинству и политическое ра­венство всех граждан. А также по­ставил индивида в центр полити­ческой системы и наделил его фун­даментальными неотъемлемыми правами. Канонической для опреде­ления самого понятия демократии стала формула Авраама Линкольна: «Власть народа, осуществляемая на­родом в интересах народа». Эволюционным продуктом ли­беральной демократии стала со­временная западная плюралистиче­ская демократия, базирующаяся на признании разнообразия интересов (экономических, социальных, куль­турных, этнических, религиозных и прочих) различных групп общества и инструментов их выражения (пар­тии, ассоциации, движения, НКО). В пику практиковавшейся веками мажоритарности смысл ее понима­ется в том, чтобы стимулировать в обществе многообразие, в том числе путем создания комфортных, подчас даже гипертрофированно комфорт­ных условий тем или иным меньшин­ствам и группам населения. Между тем в различные группы, как прави­ло, объединено именно меньшинство общества, во имя которого могут ущемляться интересы большинства. Кроме того, общественные группы и объединения могут кардинально отличаться с точки зрения облада­ния инструментами влияния, в том числе возможностями лоббирования во властных институтах и СМИ. Что выливается в формулу Оруэлла: все звери равны между собой, но некото­рые более равны, чем другие. ГДЕ НАПИСАНО, ЧТОБЫ НАРОДУ ВОЛЮ ДАВАТЬ? Прямым идеологическим и полити­ческим антиподом демократии в ее западном понимании и исполнении выступает авторитаризм. На заре ХХ века либеральной (по тогдашней терминологии — буржуазной) демо­кратии была противопоставлена дик­татура пролетариата, которую пред­полагалось распространить на весь мир, и принцип «демократического централизма», с внутреннего устрой­ства единолично правящей партии распространенный на всю государ­ственную и общественную жизнь. Авторитарная форма по сути является смягченным вариантом тоталитаризма, характерного для первой половины прошлого века, сохранившим многие его родовые признаки: автократию (то есть со­средоточение реальной власти в руках ограниченного круга людей); неограниченность этой власти и полную неподконтрольность граж­данам принимаемых ею решений; выдвижение в органы власти и ка­дровые перемещения в них по гори­зонтали и вертикали путем назна­чения сверху и так далее. В общем, как формулировал еще до внедре­ния демократического централиз­ма чеховский унтер Пришибеев: «А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб на­роду волю давать?» Советский вариант авторита­ризма характеризовался еще прин­ципиальным отрицанием частной собственности (а значит, и автоно­мии личности с ее индивидуальны­ми правами), подменой социальной стратификации общества классовой и законодательным оформлением за правящей (и единственной) пар­тией монополии на власть и руко­водство обществом. В целом же авторитарные по­литические системы имеют опре­деленное преимущество перед тра­диционной демократией в экстре­мальных ситуациях, когда требует­ся мобилизовать ресурсы общества на достижение большой стратегиче­ской цели (военная победа, эконо­мический рывок), что доказывает опыт СССР 30-50-х годов или более близкий по времени опыт Китая, Сингапура, Южной Кореи, Чили… В новом веке наблюдается рост «гибридных» режимов, имеющих признаки различных политических и социальных систем, как авторитаризма, так и демократии» Комментарий Кто там плачет в углу? Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации Определение истинной демо­кратии — загадка, сродни ис­пытаниям Сфинкса, с античных времен занимает умы интеллекту­алов. Надо заметить, что о демо­кратии сказано много, но все ска­занное было лишь ее отражением в зеркале современности. На сегодняшний день понятия «демократия» и «демократиче­ские ценности» оказались сильно девальвированы теми, кто сделал ее оружием в собственных инте­ресах. Процесс «демократизации» стал восприниматься как неспра­ведливое принуждение к соблю­дению права сильного, в нашем случае — проводников интересов англосаксонского мира в лице США и Великобритании. Осталь­ные страны делятся на страны-до­норы и страны-реципиенты в со­ответствии с уровнем своих отно­шений с двумя вышеуказанными странами. По сути, развитые страны «со­временной демократии», считаю­щие себя эталонными, превратили ее в набор завышенных требова­ний к другим странам с единствен­ной целью подчинения. Для ее достижения используется весьма простой способ: создать у других стран «комплекс неполноценности» (политический, экономический, исторический и так далее — со­образно обстоятельствам) и экс­плуатировать его возможно более долгое время. Когда та или иная страна вос­стает против этого несправедли­вого «миропорядка», она подвер­гается общей обструкции, а то и разрушению с непременным физическим устранением ее лиде­ра (например, Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи). На настоящий момент об­струкции подвергается Россия и ее лидер Владимир Путин. Однако в силу известных обстоятельств устранить физически рос­сийского лидера крайне затруднительно, а попытки «изолировать» Россию и «разо­рвать ее экономику в клочья», как было анонсировано Бараком Обамой, на данный момент испол­няющим обязанности президента США, закончились неудачей. Пока, во всяком случае. Правда, к демократии и ее свет­лым идеалам это не имеет ника­кого отношения. Можно сказать, что в данном случае демократия тихонько плачет в углу… Автор: Сергей Борисов 20095 20095 06.09.2016 15:56