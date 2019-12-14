21.01.2021 в 18:29
Меню
Свежий номер Законы Подписка Журнал «РФ сегодня»

Конституция США и Билль о правах

Конституция США и Билль о правах

Подписание Конституции США. Художник: Г. Ч. Кристи. Фото: public domain

228 лет назад, 15 декабря 1791 года, В США вступили в силу первые 10 поправок к Конституции, которые также известны под неофициальным названием «Билль о правах».

Основной закон США был принят в 1787 году, но при условии, что спорные положения будут изменены или дополнены. Так появились 12 поправок к Конституции, из которых штаты одобрили только 10. Последним своё «добро» дал штат Вирджиния — это было 15 декабря 1791 года. С этого момента Билль о правах вступил в силу.  

Закон на страже прихотей и предрассудков

Поправки содержат положения об основных правах и свободах человека и гражданина, а также разграничения компетенций федеральной власти и правительств штатов. Билль о правах имеет силу основного закона и считается составной частью Конституции США. Его положения имеют высшую юридическую силу и прямое действие. К слову, Билль использовался при разработке Всеобщей декларации прав человека, которую ООН принял в 1948 году.

10 первых поправок к Конституции США:

  1. Свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиции
  2. Право хранить и носить оружие
  3. Запрет размещения солдат в частных домах без согласия владельца
  4. Запрет произвольных обысков и арестов
  5. Гарантии надлежащего уголовного процесса, запрет повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение, право не свидетельствовать против себя, гарантии при реквизициях
  6. Права обвиняемого, в том числе право на суд присяжных
  7. Право на суд присяжных в гражданских делах
  8. Запрет чрезмерных залогов и штрафов, жестоких и необычных наказаний
  9. Перечисление прав в Конституции не должно трактоваться как умаление остальных прав
  10. Полномочия, которые Конституция не относит к ведению Соединённых штатов, сохраняются за штатами

Однако одной из самых известных и резонансных поправок к Конституции США была поправка под номером 13, которая провозгласила отмену рабства. Она вступила в силу 18 декабря 1865 года. Всего на сегодняшний день в Конституции США 27 принятых поправок. 

Автор: Марина Третьякова

Просмотров 7347

15.12.2019 00:17

Пример



Интересное за неделю

1 Ученый рассказал, сколько сохраняется иммунитет после COVID-19

2 В России предложили выдавать новый вид разрешений на охотничье оружие

3 Четыре вопроса про закон о дистанционном обучении

4 Оклады военнослужащим хотят повысить с 1 октября 2021 года

5 Что в 2021 году изменится для пациентов поликлиник и больниц

6 Минтруд предложил проиндексировать соцвыплаты с 1 февраля на 4,9%

Главное сегодня

Организаторов треш-стримов предлагают сажать в тюрьму на шесть лет

России срочно нужен «закон о Терминаторе»

Суррогатным матерям хотят запретить рожать для иностранцев