Конституция США и Билль о правах
Подписание Конституции США. Художник: Г. Ч. Кристи. Фото: public domain
228 лет назад, 15 декабря 1791 года, В США вступили в силу первые 10 поправок к Конституции, которые также известны под неофициальным названием «Билль о правах».
Основной закон США был принят в 1787 году, но при условии, что спорные положения будут изменены или дополнены. Так появились 12 поправок к Конституции, из которых штаты одобрили только 10. Последним своё «добро» дал штат Вирджиния — это было 15 декабря 1791 года. С этого момента Билль о правах вступил в силу.
10 первых поправок к Конституции США:
- Свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиции
- Право хранить и носить оружие
- Запрет размещения солдат в частных домах без согласия владельца
- Запрет произвольных обысков и арестов
- Гарантии надлежащего уголовного процесса, запрет повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение, право не свидетельствовать против себя, гарантии при реквизициях
- Права обвиняемого, в том числе право на суд присяжных
- Право на суд присяжных в гражданских делах
- Запрет чрезмерных залогов и штрафов, жестоких и необычных наказаний
- Перечисление прав в Конституции не должно трактоваться как умаление остальных прав
- Полномочия, которые Конституция не относит к ведению Соединённых штатов, сохраняются за штатами
Однако одной из самых известных и резонансных поправок к Конституции США была поправка под номером 13, которая провозгласила отмену рабства. Она вступила в силу 18 декабря 1865 года. Всего на сегодняшний день в Конституции США 27 принятых поправок.