Конституция США и Билль о правах

228 лет назад, 15 декабря 1791 года, В США вступили в силу первые 10 поправок к Конституции, которые также известны под неофициальным названием «Билль о правах».

Основной закон США был принят в 1787 году, но при условии, что спорные положения будут изменены или дополнены. Так появились 12 поправок к Конституции, из которых штаты одобрили только 10. Последним своё «добро» дал штат Вирджиния — это было 15 декабря 1791 года. С этого момента Билль о правах вступил в силу.

10 первых поправок к Конституции США:

Свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиции Право хранить и носить оружие Запрет размещения солдат в частных домах без согласия владельца Запрет произвольных обысков и арестов Гарантии надлежащего уголовного процесса, запрет повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение, право не свидетельствовать против себя, гарантии при реквизициях Права обвиняемого, в том числе право на суд присяжных Право на суд присяжных в гражданских делах Запрет чрезмерных залогов и штрафов, жестоких и необычных наказаний Перечисление прав в Конституции не должно трактоваться как умаление остальных прав Полномочия, которые Конституция не относит к ведению Соединённых штатов, сохраняются за штатами

Поправки содержат положения об основных правах и свободах человека и гражданина, а также разграничения компетенций федеральной власти и правительств штатов. Билль о правах имеет силу основного закона и считается составной частью Конституции США. Его положения имеют высшую юридическую силу и прямое действие. К слову, Билль использовался при разработке Всеобщей декларации прав человека, которую ООН принял в 1948 году.

Однако одной из самых известных и резонансных поправок к Конституции США была поправка под номером 13, которая провозгласила отмену рабства. Она вступила в силу 18 декабря 1865 года. Всего на сегодняшний день в Конституции США 27 принятых поправок.