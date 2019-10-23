Кто изобрел нейлоновые чулки

24 октября 1939 года в США в продажу поступили первые нейлоновые чулки производства компании DuPont.

За год до этого события году всемирно известная химическая компания «Дюпон де Немур» объявила о создании нового синтетического материала — нейлона, придающего прочность и эластичность любой ткани.

Презентацию нового материала компания DuPont провела на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, после которой американские женщины нетерпеливо ожидали появления нейлоновых чулок на прилавках магазинов. Чулки из нейлона были объявлены «одеждой будущего».

Рекламная кампания чулок из инновационного материала была впечатляющей. Перед входом в павильон стоял 12-метровый манекен, одетый в нейлоновые чулки. Американкам объясняли, что изобретение нейлона не менее важно для человечества, чем изобретение двигателя внутреннего сгорания, радио и телефона. «Носить чулки из шелка, а не из нейлона — это все равно что предпочесть лошадь автомобилю», — утверждали рекламные агенты и бесплатно раздавали женщинам презентационные экземпляры.

24 октября 1939 года в одном из универмагов Вилмингтона (штат Делавэр) первая партия нового товара была тут же раскуплена. Пройдет чуть более полугода, и в Нью-Йорке за один только день распродажи будет продано 5 млн пар этих чулок.

Изобретенный Уоллесом Каротерсом нейлон совершил прорыв в текстильной отрасли. Компания «Дюпон», сотрудником которой был ученый, поставив на производство нейлоновых чулок. обогатилась на миллиарды долларов.

По сравнению с шелковыми, чулки из нейлона хорошо тянулись, не теряли форму, не сползали и не морщились, облегая ногу, и стойко переносили мороз и влагу. Спрос на нейлоновые чулки (а они были почти вдвое дороже шелковых) превзошел все ожидания.