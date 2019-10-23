Кто изобрел нейлоновые чулки
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24 октября 1939 года в США в продажу поступили первые нейлоновые чулки производства компании DuPont.
За год до этого события году всемирно известная химическая компания «Дюпон де Немур» объявила о создании нового синтетического материала — нейлона, придающего прочность и эластичность любой ткани.
Презентацию нового материала компания DuPont провела на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, после которой американские женщины нетерпеливо ожидали появления нейлоновых чулок на прилавках магазинов. Чулки из нейлона были объявлены «одеждой будущего».
24 октября 1939 года в одном из универмагов Вилмингтона (штат Делавэр) первая партия нового товара была тут же раскуплена. Пройдет чуть более полугода, и в Нью-Йорке за один только день распродажи будет продано 5 млн пар этих чулок.
Изобретенный Уоллесом Каротерсом нейлон совершил прорыв в текстильной отрасли. Компания «Дюпон», сотрудником которой был ученый, поставив на производство нейлоновых чулок. обогатилась на миллиарды долларов.
По сравнению с шелковыми, чулки из нейлона хорошо тянулись, не теряли форму, не сползали и не морщились, облегая ногу, и стойко переносили мороз и влагу. Спрос на нейлоновые чулки (а они были почти вдвое дороже шелковых) превзошел все ожидания.