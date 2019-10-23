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Кто изобрел нейлоновые чулки

Кто изобрел нейлоновые чулки

Фото: pixabay.com

24 октября 1939 года в США в продажу поступили первые нейлоновые чулки производства компании DuPont.

За год до этого события году всемирно известная химическая компания «Дюпон де Немур» объявила о создании нового синтетического материала — нейлона, придающего прочность и эластичность любой ткани.

Презентацию нового материала компания DuPont провела на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, после которой американские женщины нетерпеливо ожидали появления нейлоновых чулок на прилавках магазинов. Чулки из нейлона были объявлены «одеждой будущего».

День 24 октября в истории

Рекламная кампания чулок из инновационного материала была впечатляющей. Перед входом в павильон стоял 12-метровый манекен, одетый в нейлоновые чулки. Американкам объясняли, что изобретение нейлона не менее важно для человечества, чем изобретение двигателя внутреннего сгорания, радио и телефона. «Носить чулки из шелка, а не из нейлона — это все равно что предпочесть лошадь автомобилю», — утверждали рекламные агенты и бесплатно раздавали женщинам презентационные экземпляры.

24 октября 1939 года в одном из универмагов Вилмингтона (штат Делавэр) первая партия нового товара была тут же раскуплена. Пройдет чуть более полугода, и в Нью-Йорке за один только день распродажи будет продано 5 млн пар этих чулок.

Изобретенный Уоллесом Каротерсом нейлон совершил прорыв в текстильной отрасли. Компания «Дюпон», сотрудником которой был ученый, поставив на производство нейлоновых чулок. обогатилась на миллиарды долларов.

По сравнению с шелковыми, чулки из нейлона хорошо тянулись, не теряли форму, не сползали и не морщились, облегая ногу, и стойко переносили мороз и влагу. Спрос на нейлоновые чулки (а они были почти вдвое дороже шелковых) превзошел все ожидания.

Автор: Светлана Заверняева

Просмотров 2286

24.10.2019 02:10

Пример



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