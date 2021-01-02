5 выплат на детей, которые изменятся в 2021 году

Тема: Выплаты и пособия

С 1 января 2021 года выплаты и пособия на детей претерпят ряд изменений — это касается как их размеров, так и способов оформления. Также «Парламентская газета» напоминает, как получить «новогоднюю» выплату на ребёнка тем, кто не успел это сделать в декабре.

Подарок детям до 8 лет

Пять тысяч рублей положены каждой семье, в которой есть дети до восьми лет. Эту выплату проанонсировал 17 декабря 2020 года Президент России Владимир Путин во время «большой» пресс-конференции. Указ он подписал в этот же день. Глава государства отметил, что в стране из-за пандемии отменены ёлки, поэтому эта выплата — подарок к празднику.

Пенсионный фонд уже должен был автоматически перечислить эти деньги на счёт, указанный на сайте госуслуг при подаче заявлений на выплаты, предусмотренные весенним и летним указами Путина. При этом родители, которые не обращались за ними в 2020 году, или если ребёнок появился в семье после 1 июля 2020 года, могут оформить заявление до 1 апреля 2021 года.

Согласно указу, выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им других мер соцподдержки. Кроме того, деньги не имеют целевого назначения — родители могут ими распоряжаться как считают нужным.

Тем, кому от трёх до семи

В марте 2020 года Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет. Деньги начали начислять с 1 июля — они полагаются семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Для получения выплаты родителям достаточно подать только электронное заявление, а весь пакет документов, включая сведения о доходе семьи, передадут путём межведомственного взаимодействия, сказано на сайте Минтруда. При этом те, у кого нет личного кабинета на портале госуслуг, могут подать заявление через МФЦ или органы социальной защиты.

Если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от трёх до семи лет, то пособие выплачивается на каждого. При этом все остальные региональные выплаты сохраняются в полном объёме.

Выплата установлена на один год. Её размер ранее составлял 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка — в среднем по стране это 5500 рублей, сообщили в Минтруде. Но с 1 января 2021 года пособие увеличится вдвое — такой указ подписал Президент.

Для первого и второго ребёнка

С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. В 2020 году период выплат был продлён до трёх лет — раньше платили до полутора. При этом изменились требования к уровню среднедушевого дохода: теперь это два региональных прожиточных минимума для трудоспособного населения за второй квартал прошедшего года, а до сих пор было полтора. Эти правила будут действовать и в 2021 году.

Помимо требования к материальной обеспеченности для получения ежемесячных выплат должны выполняться и другие условия:

- назначаются они только на первого и второго ребёнка,

- и ребёнок, и заявитель — граждане России, последний при этом должен постоянно проживать в России.

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для ребёнка в конкретном регионе по состоянию на II квартал предыдущего года. То есть в 2021 году выплата будет равна детскому прожиточному минимуму за II квартал 2020 года.

Так, в Москве в 2020 году семьи получали по 15 225 рублей на ребёнка в месяц. В Тульской области — 10 427 рублей, а в Волгоградской — 10 123 рубля.

Пособие назначают не на три года сразу, а только на один. Когда ребёнку исполнится год, нужно повторно подать заявление, чтобы продлить выплаты, если среднедушевой доход по-прежнему позволяет. То же самое потребуется и по достижении возраста двух лет.

Материнский капитал

В 2020 году в программе материнского капитала появился ряд важных изменений. Например, он теперь положен уже при рождении первого ребёнка, а на второго сумму увеличат. За сертификатом больше не нужно обращаться специально и писать заявление — он оформляется проактивно, то есть автоматически по факту возникновения права на маткапитал.

На сайте Пенсионного фонда сказано, что в 2021 году суммы маткапитала проиндексируют на размер прогнозируемой инфляции, которая должна составить 3,7 процента.

Исходя из этого, маткапитал составит:

- 483.882 рубля — на первенца, если он появился в 2020 году или позже, либо на второго и последующих детей, родившихся или усыновлённых в 2007-2019 годах.

- 155.550 рублей — на второго ребёнка, если был получен сертификат на первого.

- 639.432 рубля — на второго или следующего ребёнка, если он родился или его усыновили в 2020 году либо позднее, а предыдущие дети появились ранее 2007 года и маткапитал на них не полагался.

На сайте ПФР отмечено, что начиная с 2021 года оформить маткапитал и распорядиться его средствами можно будет быстрее. Сертификат мамам выдадут в течение пяти рабочих дней, а на рассмотрение заявки о распоряжении средствами отводится не больше десяти рабочих дней. «В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней соответственно, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах», — добавили в ПФР.

Пособие по беременности и родам

Право на оплачиваемый декретный отпуск есть у работающих, учащихся и служащих женщин, а также уволенных по причине ликвидации предприятия, если они зарегистрировались в течение года в Центре занятости.

С 1 января 2021 года сумма декретного пособия вырастет в связи утверждением нового МРОТ, который составит 12.792 рубля в месяц.

Так, пособие при нормальных родах при декретном отпуске в 140 дней составит 340.795 рулей (в 2020 году было 322.191,80 рубля). При осложнённых родах, если на свет появился один ребёнок, оплачиваемый больничный лист продлевают до 156 дней, а пособие при этом станет 379.743 рублей (в 2020 году — 359.013,72 рубля).

Если у женщины рождается двойня, тройня или больше младенцев, то больничный по беременности и родам будет длиться 194 дня и оплачиваться в размере 472.244,50 рубля (в 2020 году — 446.465,78).

Изменится и минимальный размер пособия. В 2021 году его будут начислять из расчёта 420,56 рубля в день (в 2020 году — 398,8 рубля в день.

Деньги до 1,5 лет

С 1 января 2021 увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет — он будет равен 29.600, 48 рубля (вместо 27.984,66 рубля). Минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми составит 6.752 рубля.

В соответствии с законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» право на пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет имеют:

- родственники ребёнка, подлежащие обязательному социальному страхованию,

- матери-военнослужащие по контракту,

- уволенные в связи с ликвидацией организации: матери — в период беременности либо отпуска по беременности и родам, другие родственники — в период отпуска по уходу за ребенком,

- матери, отцы, опекуны (в том числе студенты-очники),

- родственники, не подлежащие обязательному социальному страхованию (в случае смерти матери и (или) отца, лишения их родительских прав).

Ежемесячное пособие по общему правилу выплачивается в размере 40 процентов от среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия. Выплата рассчитывается на одного ребёнка, а если в семье двойня, то сумма увеличивается в два раза, до 80 процентов от заработка.

Обратиться за пособием можно не позднее шести месяцев со дня достижения ребёнком возраста полутора лет.

Отметим, что в 2021 году пособия по беременности и родам и по уходу за ребёнком работодатели вправе перечислять только на карты «Мир».