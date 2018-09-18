За что могут заблокировать банковскую карту

Операции с использованием платёжных карт ряда государств будут подлежать обязательному банковскому контролю. Список этих стран утвердит Федеральная служба по финансовому контролю и разошлёт его российским банкам. Соответствующий законопроект был перед первым чтением рассмотрен Комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Иностранные банки под подозрением

Поправками предлагается внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В частности, предлагается расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю со стороны отечественных банков.

Сейчас кредитные организации обязаны отслеживать операции по снятию и зачислению наличных, покупке и продаже валюты и другие сомнительные транзакции, если их сумма превышает 600 тысяч рублей.

Как рассказал статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный, в этот список войдут операции по получению наличных денег с использованием иностранных платёжных карт. «Российские банки должны в трёхдневный срок сообщить Росфинмониторингу сведения о держателе такой кредитной карты и лице, которое её использует», — пояснил он.

Согласно законопроекту, «под колпак» финансовой разведке попадут не все владельцы иностранных платёжных карт. Контролировать будут только операции с платёжными средствами, выпущенными зарубежными банками, расположенными в иностранных государствах, замеченных в финансировании терроризма. Перечень таких стран и даже их отдельных территорий, если, скажем, они подконтрольны террористам, составит Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Замглавы Росфинмониторинга заверил, что ведомство будет внимательно подходить к формированию списка сомнительных стран и оперативно вносить в него коррективы, поскольку террористическая активность неоднородна.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв предположил, что избирательный подход к контролю платёжных карт заграничных банков может внести путаницу в работу российских кредитных организаций. «Давайте сразу установим обязательный контроль над всеми иностранными платёжными средствами, чтобы не было технических накладок», — предложил сенатор.

Также прозвучали предложения по введению лимита средств на «кредитках» из стран, где высок риск финансирования терроризма. Будет им дан ход или нет, станет ясно 25 сентября, когда запланировано первое чтение законопроекта.

Давайте сразу установим обязательный контроль над всеми иностранными платёжными средствами, чтобы не было технических накладок.

Блокировка во благо

Вместе с тем попасть «на карандаш» Росфинмониторинга и даже на блокировку счёта могут и держатели «кредиток» российских банков. С 26 сентября в силу вступает закон, который позволит кредитным учреждениям блокировать карты без согласия их владельцев, если транзакции покажутся им сомнительными.

Делаться это будет для предотвращения потерь средств со счетов банков и их клиентов в результате несанкционированных операций. По данным Банка России, в 2017 году объём всех несанкционированных операций, совершённых с использованием платёжных карт, эмитированных на территории России, составил 961,3 миллиона рублей. Лидерами по количеству таких операций стали Москва и Московская область.

Банк может приостановить перевод с карты на другой счёт, если есть основания заподозрить совершение мошеннических действий. К ним относят сделки, характер которых даёт основание полагать, что их цель — уклонение от обязательного контроля.

При этом срок ожидания реакции от держателя карты не должен превышать два дня. Если клиент за это время так и не сможет связаться с банком, финансовая организация должна автоматически разблокировать транзакцию.

Поводы для блокировки банковской карты

Подозрительные операции

Под подозрение попадают сделки, которые носят запутанный или необычный характер, не имеют очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

В таких случаях банк может ограничить доступ к карте и интернет-банку и направить запрос клиенту для предоставления пояснений и подтверждающих документов по операциям.

Операции в киберопасном месте

Если вы приехали в страну, которую, по данным вашего банка, облюбовали кибермошенники, то вашу карту могут автоматически и без всяких объяснений заблокировать. Произойдёт это при попытке совершить первую же операцию на территории этой страны.

Клиенту следует заранее выяснить у банка киберопасные места, после чего предупредить кредитное учреждение о поездке в такую страну и сроках пребывания там.

Трёхкратный ввод неправильного ПИН-кода

Ошибиться с ПИН-кодом к банковской карте клиент может только три раза за день. При превышении количества попыток карта автоматически блокируется.

Чтобы её разблокировать, надо написать соответствующее заявление в одном из офисов банка, выдавшего карту, либо позвонить в центр телефонной поддержки банка.

Частое снятие наличных в банкоматах

Если с карты идёт активное снятие наличных через банкоматы, особенно если снятие происходит в другой стране, либо в «чужих» банкоматах, кредитная организация может временно заблокировать карту и связаться с клиентом по телефону. Многие мошеннические действия удаётся предотвратить именно таким способом.

Интенсивный шопинг в одном магазине

Банк может блокировать карту автоматически на короткий срок от пяти до 30 минут, если ею была оплачена серия недорогих покупок в одном магазине. Банк воспринимает подобные действия как подозрительные, полагая, что картой завладел мошенник, который не знает ПИН-кода и размера доступного остатка.

Приостановка работы карты необходима, чтобы у настоящего держателя кредитки было время получить SMS-оповещение о совершаемых покупках и связаться с банком для постоянной блокировки карты.