В каких регионах 31 декабря будет выходным днем?

В конце ноября фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, обязывающий правительство переносить один из выходных дней календарного года на 31 декабря, если этот день выпадает на будни. В кабмине инициативу не поддержали, а преcc-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что сейчас подобные решения находятся на усмотрении региональных властей.

Как правило, местные власти не объявляют дополнительный выходной, а делают рабочей какую-либо субботу или воскресенье накануне 31-го числа. Так в этом году, например, сделали глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Костромской области Сергей Ситников — в их регионах рабочим днем сделают субботу, 26 декабря.

И есть еще один нюанс: региональные власти не могут требовать введения всеобщего выходного абсолютно для всех организаций, в связи с этим их распоряжения, указы и постановления по теме касаются только региональных госслужащих и представителей органов местного самоуправления, муниципалитетов. То есть работодатели-«частники» сами принимают решение, предоставлять своим сотрудникам выходной или нет. Также акты о 31 декабря не касаются и работающих в регионе федеральных чиновников, которые должны по закону ориентироваться в этом вопросе на решения федерального центра. Поэтому для них, например, 31 декабря будет выходным в 2021 году — ранее премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Что же касается 2020 года, то 31 декабря отдыхать будут отдельные категории граждан в следующих регионах:

По состоянию на 21 декабря. Список обновляется после объявления решений местных властей.