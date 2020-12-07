В каких регионах 31 декабря будет выходным днем?
Общероссийского выходного в 2020 году не планируется, и местные власти решают вопрос по-своему
Фото: Тимур Ханов / ПГ
В конце ноября фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, обязывающий правительство переносить один из выходных дней календарного года на 31 декабря, если этот день выпадает на будни. В кабмине инициативу не поддержали, а преcc-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что сейчас подобные решения находятся на усмотрении региональных властей.
Как правило, местные власти не объявляют дополнительный выходной, а делают рабочей какую-либо субботу или воскресенье накануне 31-го числа. Так в этом году, например, сделали глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Костромской области Сергей Ситников — в их регионах рабочим днем сделают субботу, 26 декабря.
И есть еще один нюанс: региональные власти не могут требовать введения всеобщего выходного абсолютно для всех организаций, в связи с этим их распоряжения, указы и постановления по теме касаются только региональных госслужащих и представителей органов местного самоуправления, муниципалитетов. То есть работодатели-«частники» сами принимают решение, предоставлять своим сотрудникам выходной или нет. Также акты о 31 декабря не касаются и работающих в регионе федеральных чиновников, которые должны по закону ориентироваться в этом вопросе на решения федерального центра. Поэтому для них, например, 31 декабря будет выходным в 2021 году — ранее премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Что же касается 2020 года, то 31 декабря отдыхать будут отдельные категории граждан в следующих регионах:
- Татарстан
- Крым
- Чувашия
- Ставропольский край
- Владимирская область
- Курская область
- Белгородская область
- Вологодская область
- Волгоградская область
- Костромская область
- Томская область
- Рязанская область
- Саратовская область
- Камчатский край
- Мурманская область
- Орловская область
- Тува
- Сахалин
- Ульяновская область
- Саратовская область
- Кировская область
- Республика Мордовия
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Республика Бурятия
- Воронежская область
- Ненецкий автономный округ
- Забайкальский край
- Еврейская автономная область
- Тамбовская область
- Магаданская область
- Иркутская область
- Санкт-Петербург
- Кабардино-Балкария
По состоянию на 21 декабря. Список обновляется после объявления решений местных властей.