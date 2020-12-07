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В каких регионах 31 декабря будет выходным днем?

Общероссийского выходного в 2020 году не планируется, и местные власти решают вопрос по-своему

В каких регионах 31 декабря будет выходным днем?

Фото: Тимур Ханов / ПГ

В конце ноября фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, обязывающий правительство переносить один из выходных дней календарного года на 31 декабря, если этот день выпадает на будни. В кабмине инициативу не поддержали, а преcc-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что сейчас подобные решения находятся на усмотрении региональных властей. 

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Как правило, местные власти не объявляют дополнительный выходной, а делают рабочей какую-либо субботу или воскресенье накануне 31-го числа. Так в этом году, например, сделали глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Костромской области Сергей Ситников — в их регионах рабочим днем сделают субботу, 26 декабря.

И есть еще один нюанс: региональные власти не могут требовать введения всеобщего выходного абсолютно для всех организаций, в связи с этим их распоряжения, указы и постановления по теме касаются только региональных госслужащих и представителей органов местного самоуправления, муниципалитетов. То есть работодатели-«частники» сами принимают решение, предоставлять своим сотрудникам выходной или нет. Также акты о 31 декабря не касаются и работающих в регионе федеральных чиновников, которые должны по закону ориентироваться в этом вопросе на решения федерального центра. Поэтому для них, например, 31 декабря будет выходным в 2021 году — ранее премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Что же касается 2020 года, то 31 декабря отдыхать будут отдельные категории граждан в следующих регионах:

По состоянию на 21 декабря. Список обновляется после объявления решений местных властей.

Автор: Анастасия Яланская

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07.12.2020 14:08

Пример



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