Полный список опасных собак, составленный МВД

Министерство внутренних дел разработало список собак, которых нельзя будет выгуливать без поводка и намордника. Этот документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Напоминаем, что с 1 января 2021 года вступают в силу поправки, внесенные Правительством РФ в 2019 году в Федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными», принятый 27.12.18 года, регулирующий права и ответственность владельцев домашних животных.

Основные нововведения:

1. Запрет выгула потенциально опасных пород без намордника.

2. Обязательство хозяина убирать за животным экскременты.

3. Регламентирование мест, где можно выгуливать собаку, где есть ограничения и запреты.

4. Правила перевозки домашних питомцев в общественном транспорте.

Выгул «опасной» собаки без поводка и намордника в зависимости от региона обойдется от 1000 до 3000 тысячи рублей, но это при условии, что собака во время прогулки не напала на человека или другое животное и не повредила чье-либо имущество.

Ведомство включило в перечень породы собак, обладающие генетически детерминированными качествами силы и агрессии, использующиеся для травли, а также аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.

Данный список должно утвердить правительство. Документ разработан в связи с принятием закона «Об ответственном обращении с животными», который запрещает выгуливать потенциально опасных собак без поводка и намордника везде, кроме огороженной территории, которая принадлежит владельцу животного.

«Парламентская газета» публикует составленный МВД список:

1. Австралийская кабанья собака.

2. Айну.

3. Акабаш.

4. Акбаш.

5. Американский бандог.

6. Американский бульдог.

7. Амбульдог.

8. Американский питбультерьер.

9. Американский стаффордширский терьер.

10. Анатолийский карабаш.

11. Английский мастиф.

12. Аргентинский дог.

13. Бандог.

14. Бельгийский мастиф.

15. Бордосский дог.

16. Бразильский бульдог.

17. Булли Кутта.

18. Бульдог алапахский чистокровный (отто).

19. Бульмастиф.

20. Бультерьер.

21. Бурбуль.

22. Бэндог.

23. Волко-собачьи гибриды.

24. Волкособ, гибрид волка.

25. Восточно-европейская овчарка.

26. Горская гончая.

27. Греческая овчарка.

28. Грецкая овчарка.

29. Гуль дог.

30. Доберман Владека Рошины.

31. Доберман-пинчер.

32. Ирландский волкодав.

33. Кавказская овчарка.

34. Канарская собака (перро де пресо канарио).

35. Канарский дог.

36. Кангал.

37. Кане корсо.

38. Кенгуровая собака.

39. Командор.

40. Карельская медвежья собака.

41. Корельская медвежья собака.

42. Лангедонская пастушья собака.

43. Леопардовая гончая.

44. Мальорский бульдог.

45. Маремма.

46. Московская сторожевая.

47. Неаполитанский мастиф.

48. Немецкая овчарка.

49. Немецкий дог.

50. Овчарка Дауфмана.

51. Питбульмастиф.

52. Пиренейский мастиф.

53. Рафейру ду алентежу.

54. Ризеншнауцер.

55. Родезийский риджбек.

56. Ротвейлер.

57. Румынская овчарка.

58. Северокавказская собака.

59. Среднеазиатская овчарка.

60. Стаффордширский бультерьер.

61. Супердог и его помесь с майконгом.

62. Тибетский мастиф.

63. Тоса-ину.

64. Тувинская овчарка.

65. Уругвайский симаррон.

66. Фила бразилейро.

67. Черный терьер.

68. Шарпей.

69. Южнорусская овчарка

70. Гибриды пород, указанных в пунктах 1 — 69.

71. Метисы пород, указанных в пунктах 1 — 69.