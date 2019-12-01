Александр II: все покушения и убийство царя

Александр II вошёл в русскую историю как император, реализовавший широкомасштабные реформы, из-за которых его удостоили особого эпитета — Освободитель (в связи с отменой крепостного права и победой в войне за независимость Болгарии). Погиб в результате террористического акта, организованного тайной революционной организацией «Народная воля». И это была далеко не первая попытка покушения на жизнь царя.

Первое покушение на жизнь Александра II произошло 4 апреля 1866 года. Оно было совершено Дмитрием Каракозовым, уроженцем Саратовской губернии, когда император после прогулки со своим племянником герцогом Лейхтенбергским и племянницей принцессой Баденской направлялся от ворот Летнего сада к своей карете. Каракозов был неподалеку и, успешно затесавшись в толпу, выстрелил почти в упор. Всё могло бы окончиться для императора фатально, если бы не оказавшийся рядом шапочных дел мастер Осип Комиссаров, который инстинктивно ударил Каракозова по руке, в результате чего пуля пролетела мимо цели.

Следующее покушение случилось в мае 1867 года, когда российский император прибыл с официальным визитом во Францию. 25 мая, после военного смотра на ипподроме он возвращался в открытой карете с детьми в районе Булонского леса, из ликующей толпы выделился молодой мужчина и дважды выстрелил из пистолета в Александра. Один из офицеров охраны Наполеона III заметил в толпе человека с оружием и оттолкнул его руку, в результате чего пули попали в лошадь.

Читайте также:

• 200 лет со дня рождения «великого реформатора» • Быть освободителем небезопасно!

Через 12 лет, 2 апреля 1879 года Александром Соловьёвым было совершено третье покушение на императора. Соловьёв был членом общества «Земля и воля». Он стрелял в государя, когда тот находился на прогулке недалеко от Зимнего дворца.

В 1879 году из-за непримиримых разногласий произошёл раскол в народнической партии «Земля и Воля», участники которой ставили перед собой задачу подготовить крестьянскую революцию в России. В результате возникли две новые организации: «Чёрный Передел», которая осталась верна чисто народническим тенденциям и «Народная воля», одним из основных методов политической борьбы которой стал террор.

1 декабря того же 1879 года в 11-м часу вечера на третьей версте Московско-Курской железной дороги боевая группа народовольцев во главе с Софьей Перовской подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Пострадал поезд, в котором, как предполагали революционеры, следовал в Петербург император. Но террористы просчитались и уничтожили второй из официальных царских поездов, следовавших один за другим с получасовым интервалом. Царь ехал в первом, а в том, который был взорван, находилась прислуга и багаж.

Следующее покушение было совершено 5 февраля 1880 года. Через знакомых Софья Перовская узнала, что в Зимнем проводится ремонт подвалов, в число которых входил и винный погреб, который располагался прямо под царской столовой и был очень удобным местом для бомбы. Реализацию плана поручили новому народовольцу, крестьянину Степану Халтурину. Устроившись во дворец, «столяр» днём облицовывал стены винного погреба, а ночью ходил к своим коллегам, которые передавали ему мешки с динамитом. Взрывчатка умело маскировалась среди строительных материалов.

Взрыв был назначен на 18:20, когда, предположительно, Александр должен был уже быть в столовой. Но планам заговорщиков было не суждено реализоваться: поезд принца Гессенского, члена императорской фамилии, опоздал на полчаса и сдвинул время торжественного ужина. Взрыв застал Александра II неподалеку от комнаты охраны, которая располагалась близ столовой.

После неудавшегося покушения в Зимнем дворце народовольцы стали основательно готовиться к очередной попытке. И они осуществили её 1 марта 1881 года. Один из народовольцев — Игнатий Гриневицкий кинул под ноги царю бомбу. Александр II погиб. Гриневицкий скончался от взрыва своей же бомбы в тюремном госпитале почти одновременно со своей жертвой. Пытавшаяся уйти в бега Перовская была поймана полицией и 3 апреля 1881 года повешена.