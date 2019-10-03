Первый спутник СССР обессмертил человечество

62 года назад, 4 октября 1957 года, на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. «Тот огонёк в небе сделал человечество бессмертным», — написал впоследствии американский фантаст Рэй Бредбери, увидев советский спутник в небе.

Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров и весил чуть более 83 килограмм. Он был оснащен четырьмя антеннами, которые работали от батареек передатчиков.

На орбиту его вывела ракета-носитель «Спутник», созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Она стартовала с Пятого научно-исследовательского полигона Минобороны СССР, известного сегодня как космодром Байконур.

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года. Он совершил 1440 оборота вокруг Земли, пройдя около 60 миллионов километров. Благодаря ему учёные смогли изучить верхние слои ионосферы, что позволило вести дальнейшие разработки в деле освоения космоса.

А запись звуков, которые этот спутник подавал из космоса, смонтировали с мелодией Шостаковича к песне «Родина слышит», впоследствии стала знакома всем слушателям программы Всесоюзного радио «Последние известия».

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Над созданием искусственного спутника Земли во главе с основоположником практической космонавтики С.П. Королевым работали ученые М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов, Н.С. Лидоренко, В.И. Лапко, Б.С. Чекунов и многие другие.

США смогли повторить успех СССР лишь 1 февраля 1958 года, запустив со второй попытки спутник «Эксплорер-1», массой в 10 раз меньше первого ИСЗ.