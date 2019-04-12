Александр Невский: Ледовое побоище на Чудском озере

12 апреля 1242 года, войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.

В 1237 году немецкие рыцари образовали Ливонский орден в Восточной Прибалтике на территории, заселённой племенами ливов и эстов. Спустя три года рыцари вторглись в пределы Псковской земли и после кратковременной осады захватили Изборск. Псковское ополчение, подошедшее к Изборску, было разбито рыцарями. После этого немцы перешли реку Великую, разбили палатки под стенами Псковского кремля, и стали разорять окрестные сёла. В итоге ливонские рыцари овладели Псковом, взяли заложников и разместили в городе свой гарнизон.

Затем Ливонский орден вторгся и в пределы новгородских земель. Новгородцы попросили помощи у владимирского князя Ярослава, который направил в Новгород вооруженные отряды. Войско во главе с князем Александром Невским освободило занятое рыцарями Копорье и Водьскую землю, а затем и Псков. Наместников ордена в оковах Александр отправил в Новгород. А вдохновленные успехами отряды новгородцев вторглись на территорию Ливонского ордена и начали разорять поселения эстов, данников крестоносцев.

В это время Александр узнал, главный отряды ливонских рыцарей двигаются напрямик к Псковскому озеру. Туда он и отправил свою армию. Противники сошлись на берегах Чудского озера. Именно здесь 12 апреля 1242 года произошло сражение, позже названное Ледовым побоищем. Войско немцев включало 10-12 тысяч человек, русских — 15-17 тысяч. На рассвете рыцари построились «клином» и по льду озера двинулись на русских. Их встретили тучей стрел, потому фланги «клина» были вынуждены сильнее прижаться к центру. Русская пехота крючьями стаскивала рыцарей с коней и уничтожала их. Немцы бросились в бегство, и на протяжении семи километров войско Александра Невского преследовало беглецов. Лёд подламывался под рыцарями, многие из них утонули, многие были взяты в плен.

После этой битвы Ливонский орден вынужден был заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отдали часть Латгалии. В честь этой победы в России отмечается День воинской славы России — день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Праздник отмечается 18 апреля.